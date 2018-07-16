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Ankara Haberleri: Göz göre göre çürüyor

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Göz göre göre çürüyor

Recep DURAN-Huri KILIÇKAYA
16.07.2018 - 10:03Son Güncelleme :

Ankara’daki dekoratif süs havuzlarının birçoğunun sulama sistemleri çalışmıyor.

Recep DURAN-Huri KILIÇKAYA

Sincan Belediyesi’ne ait Ulubatlı Hasan Hanımlar Konağı’nın önünde yer alan süs havuzundaki “Süs havuzuna girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarısına rağmen, havuzun sulama sistemi çalışmıyor. Atıl haldeki havuzun bakımsız kaldığına dikkat çeken çevre sakinleri, “Milli servet göz göre göre çürüyor” diyerek, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslendi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Göz göre göre çürüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Göz göre göre çürüyor haberi güncellenecektir.

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