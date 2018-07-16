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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Göz göre göre çürüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Göz göre göre çürüyor haberi güncellenecektir.