Sincan Belediyesi’ne ait Ulubatlı Hasan Hanımlar Konağı’nın önünde yer alan süs havuzundaki “Süs havuzuna girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarısına rağmen, havuzun sulama sistemi çalışmıyor. Atıl haldeki havuzun bakımsız kaldığına dikkat çeken çevre sakinleri, “Milli servet göz göre göre çürüyor” diyerek, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslendi.
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