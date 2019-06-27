Gölbaşı’nda kaçak villa yıkıldı

Bu kapsamda, Taşpınar Mahallesi’nde 2 katlı bir binaya izinsiz 2 kat daha çıkıldığı ve binanın, parsel sınırının dışında genişletildiği tespit edildi. Gölbaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, sahibinin imar barışından faydalanmadığı öğrenilen kaçak villayı kepçe yardımıyla yıktı.



RUHSATI ALAN YAPABİLECEK



İlçede kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerini kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Sadece kanuni gereklerini yerine getirerek ruhsatını alan vatandaşlarımız inşaat yapabilecek. Bundan sonra da tespit ettiğimiz kanuna aykırı yapılara müdahale etmeye devam edeceğiz” dedi. Bakanlığa bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, imar barışında müracaatların 15 Haziran'da sona erdiğini, 30 Haziran itibarıyla da bedellerini yatıran vatandaşların, yapı kayıt belgelerini alacağını hatırlatarak, 2018'den sonra yapılan kaçak yapılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. Gürgen, “Artık ülkemizde kaçak binaları gündemimizin dışına çıkaracağız” diye konuştu.