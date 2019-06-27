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Ankara Haberleri: Gölbaşı’nda kaçak villa yıkıldı

ANKARA HABERLERİ

Gölbaşı’nda kaçak villa yıkıldı

Mehmet DEMİR/DHA
27.06.2019 - 15:15Son Güncelleme :

Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan ‘İmar Barışı’ sürecinin sona ermesiyle birlikte ilçedeki ruhsatsız kaçak yapıları takibe aldı.

Mehmet DEMİR/DHA

Bu kapsamda, Taşpınar Mahallesi’nde 2 katlı bir binaya izinsiz 2 kat daha çıkıldığı ve binanın, parsel sınırının dışında genişletildiği tespit edildi. Gölbaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, sahibinin imar barışından faydalanmadığı öğrenilen kaçak villayı kepçe yardımıyla yıktı.

RUHSATI ALAN YAPABİLECEK

İlçede kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerini kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Sadece kanuni gereklerini yerine getirerek ruhsatını alan vatandaşlarımız inşaat yapabilecek. Bundan sonra da tespit ettiğimiz kanuna aykırı yapılara müdahale etmeye devam edeceğiz” dedi. Bakanlığa bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, imar barışında müracaatların 15 Haziran'da sona erdiğini, 30 Haziran itibarıyla da bedellerini yatıran vatandaşların, yapı kayıt belgelerini alacağını hatırlatarak, 2018'den sonra yapılan kaçak yapılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. Gürgen, “Artık ülkemizde kaçak binaları gündemimizin dışına çıkaracağız” diye konuştu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gölbaşı’nda kaçak villa yıkıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2019 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gölbaşı’nda kaçak villa yıkıldı haberi güncellenecektir.

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