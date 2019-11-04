Gökbilim Merkezi alevlere teslim

Yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ancak bir saatte kontrol altına alınabildi. Pazar günü merkezin kapalı olması sebebiyle büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, yangın sırasında binada olan 8 görevli de zarar görmeden tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merkezin kulesinde ağır hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.