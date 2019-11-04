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Ankara Haberleri: Gökbilim Merkezi alevlere teslim

ANKARA HABERLERİ

Gökbilim Merkezi alevlere teslim

Sedat CENİKLİ
04.11.2019 - 09:13 |Son Güncelleme :

Mamak’ta, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin kulesinde, dün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sedat CENİKLİ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ancak bir saatte kontrol altına alınabildi. Pazar günü merkezin kapalı olması sebebiyle büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, yangın sırasında binada olan 8 görevli de zarar görmeden tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merkezin kulesinde ağır hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gökbilim Merkezi alevlere teslim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Kasım 2019 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gökbilim Merkezi alevlere teslim haberi güncellenecektir.

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