Özel kostüm ve makyajlarıyla partiye katılan genç cadılar, renkli görüntüler oluşturdu.
Bi-Party House, bünyesine yeni bir salon daha ekledi.
‘Bi Event House’ adı verilen ve konsept partilerin düzenlenebildiği salonun ilk konukları, genç cadılar oldu. Bi-Party House’un kurucusu Bilge Apaydın’ın ev sahipliğindeki ‘Cadılar Bayramı’ partisine aileleriyle birlikte katılan gençler, DJ performansı eşliğinde dans edip, eğlencenin tadını çıkardı.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Genç cadılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Kasım 2018 tarihinde saat 10 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Genç cadılar haberi güncellenecektir.