Özel kostüm ve makyajlarıyla partiye katılan genç cadılar, renkli görüntüler oluşturdu.







Bi-Party House, bünyesine yeni bir salon daha ekledi.







‘Bi Event House’ adı verilen ve konsept partilerin düzenlenebildiği salonun ilk konukları, genç cadılar oldu. Bi-Party House’un kurucusu Bilge Apaydın’ın ev sahipliğindeki ‘Cadılar Bayramı’ partisine aileleriyle birlikte katılan gençler, DJ performansı eşliğinde dans edip, eğlencenin tadını çıkardı.