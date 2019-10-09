Gece değil gündüz direkt uçalım

Turizmciler Derneği (TURDER), Ankara’da turizmin canlandırılması için neler yapılması gerektiği konusunda sempozyum düzenledi. Greenpark Otel’de düzenlenen etkinlikte TURDER Başkanı Faruk Elmalı’nın moderatörlüğünde

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, THY Ankara Bölge Müdürü Emrullah Kirişçi, Skal Türkiye Başkanı Savaş Çolakoğlu, TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve Avukat Serdar Ülkü turizm konusunda konuşmalar yaptı. Etkinlikte özellikle Ankara turizminin canlanması ve şehre gelen yabancı turist sayısının artırılması konusu öne çıktı.

SAĞLIK VE KONGRE TURİZMİNDE AVANTAJLI

Türkiye’de turizmin esas konusunun deniz, kum ve güneş olduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya şunları söyledi: “Gelen 50 milyon turistin 40 milyonu deniz, kum ve güneş için geliyor. Ankara’da deniz, kum güneş turizmi yapamayacağımıza göre, kongre, sağlık, gastro ve kültür turizmi yapılabilir. Her şehir her turizmi yapacak diye bir şey yok. Ankara’da 80’in üzerinde kamu ve özel hastane bulunuyor. Türkiye’nin en nitelikli doktorları ve hastaneleri Ankara’da. Dolayısıyla sağlık turizmi Ankara’nın en avantajlı olduğu konulardan biri. Türkiye’nin hastaneleri, doktorları, altyapısıyla dünya ile rekabet edeceği sağlıktan daha iyi bir alan var mı? İsveç ve Almanya gibi ülkelerde çok hastaneye gittim. İnanın hastaneleri bizim hastanelerin yanından, doktorları da bizim doktorların yanından geçemez. Çok medeni ülkelerden dahi avantajlıyız.

ŞEHRİN TANITIMINI BELEDİYE YAPMALI

Kongre turizmi için de Ankara oldukça avantajlı. Ülkenin, siyasetin merkezi burası. Dolayısıyla kongre ve etkinlik turizminde de alınabilecek çok ciddi pasta var. Ankara’nın en büyük eksikliği yeteri kadar direkt uçuş sayısı yok. Ankara’da yabancı turist yıllık 400 bin civarında. Yerli turist de 1 milyon 700 bin civarında. Yabancı oranını 1 milyon seviyelerine getirmemiz lazım. Bu tek kurumun üstleneceği bir iş değil. Bir şehrin tanıtımında ve öne çıkmasında tüm yerel yönetimler ve STK’ların birlikte çalışması lazım. Ankara fuarlarda çok olmayan bir şehir. Bu bütçe işiyse bunun yerel yönetimler tarafından yapılması gerekir. Şehrin tanıtımı dünyanın her yerinde belediyeler tarafından yapılıyor. Bu işe özel bir departman kurulması gerekir. Ankara’nın hiçbir eksiği yok. Bizim eksiğimiz her zamanki gibi organize olamamak.”

ESENBOĞA’NIN KAPASİTESİ YÜZDE 80’İ GEÇMELİ

Direkt uçuş konusuna dikkat çeken ATO Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise şöyle konuştu: “Biz direkt uçuş konusunda oda olarak bütçe ayıralım noktasına geldik. ‘Direkt uçuşlar oturana kadar finansmanın bir kısmını biz sağlayalım’ dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katkılarıyla Ankara’ya direkt uçuş sayısı arttı. Yaz aylarında 34 noktaya direkt uçuş var. Paris, Londra, Roma ve Amsterdam yeni açılan güzergahlar. Ancak burada sorun, direkt uçuşların gece saatlerinde, tercihin düşük olduğu saatlerde yapılması. Gece 3’te Azerbaycan’a gittiğimiz zaman uçamazsınız. Saat 20.00’de İstanbul’daki uçuşu tercih eder insanlar. Uçuş saatlerinin gündüz saatlerine çekilmesi konusunda hep bir ağızdan tepki göstermeliyiz. Esenboğa Havalimanı bugün yüzde 40 kapasiteyle çalışıyor. Dünyanın sayılı havaalanlarından biri. Bunun yüzde 80’i geçmesi gerekiyor. Bu sadece ATO’nun itirazıyla olmaz. Sektör olarak tek ses olmalıyız.”