Frigya Vadileri mutlu karelerin yeni adresi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya illerini kapsayan ve 506 kilometrelik parkuruyla Frig Yolu'nun Türkiye'nin yeni turizm markası olmasını hedefliyor. Ziyaretçileri cezbeden Frig Vadisi, Bakanlık ile yerel yönetimlerin son dönemlerdeki çalışmalarıyla Türkiye'nin alternatif turizm mekanı oldu. Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kiliseleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel vadilerinden biri olarak ön plana çıkan "İkinci Kapadokya" olarak da adlandırılan Polatlı’daki Frig’lerin siyasi başkenti Gordion (Yassıhöyük), Kütahya'daki Yenice Çiftliği ve Afyonkarahisar Seydiler olmak üzere üç noktadan ulaşılabilen yol, uygarlığın dini merkezi olan Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya Mahallesi'nde birleşiyor.

TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Frigya Vadileri’ne 4,5 milyon liralık yatırım ödeneği ayırdığını belirten Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır şunları kaydetti:

"Bu ödenek şu an için hesaplarımızda bulunuyor. Bölgemizdeki yatırımları bir an önce hayata geçireceğiz. Frig eserleriyle çevrelenen Emre Gölü’nün turizme kazandırılması için önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Gölde, 'Kral Midas' kayığı, kanolar ve tekneler bulunuyor. Ziyaretçiler, burada hem piknik hem de gezi yapıyor Tarih ve doğanın keyfine varıyorlar. ATV ve faytonlarla tarihin içerisinde yolculuğa çıkabiliyorlar. Emre Gölü'nde tekne, kayık, kano ve su bisikletleriyle gezi yapabiliyorlar. Yeni evlenecek çiftler düğün fotoğraflarını burada çektiriyor. Fotoğraf tutkunları da bölgede ciddi çalışmalar yapmaya başladı.”

MUTLAKA HERKES GÖRMELİ

Vadileri ziyaret eden Safiye Sicim bölgenin tarihi ve görsel dokusuna hayran kaldığını söyledi. Sicim, "Tarihi noktanın içerisinde Emre Gölü'nde aktivitelere katılmayı düşünüyorum. Özellikle de Kral Midas Kayığı'na kesin bineceğim. Buradaki doğal güzellikleri yaşamayı ve tatmak istiyorum. Çok güzel ve değişik bir yer. Herkes, bu tarihi noktaları bence görmeli. Ben bölgenin her yerini gezeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

KRAL KAYIĞI’NDA DÜĞÜN FOTOĞRAFI

Kral Midas Kayığı'nda düğün fotoğrafı çektiren Fatma Taşçı da Frigya'nın çok güzel bir tarihi geçmişi ve doğasının olduğunu anlattı. Mutlu günlerini Frigya'da ölümsüzleştirmek istediklerini aktaran Taşçı, "Kral Midas kayığında olmak da çok güzel bir duygu. Tarihi bir yer ve tarihi bir tekne. Bizde bu mutlu günümüze ve yeni hayatımıza bu tekneyle başlayalım dedik. Aşkımızı burada ölümsüzleştirmek harika bir duygu. Yeni evlenecek çiftlere de burayı tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. Çiftlerden Murat Çelikbaş da bölgenin çok büyük tarihi geçmişinin olduğunu ve mutlu gününü burada taçlandırmak istediğini ifade etti.