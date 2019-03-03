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Ankara Haberleri: Fiberin efendisi

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Fiberin efendisi

Hürriyet Haber
03.03.2019 - 15:09Son Güncelleme :

Ankaralıların ‘Karlıkçı Halil’ adıyla tanıdığı 63 yaşındaki Halil Yüksel, Şaşmaz’daki atölyesinde klasik hurda otomobillerin fiberglass kalıplarını çıkararak tasarladığı ve ürettiği mobilyaları yurt dışına da ihraç ediyor.

Hürriyet Haber

 

BU BENİM İÇİN TUTKU

Araba tutkusunun peşinden giderek 10 yaşında çırak olarak kaportacılığa başlayan Halil Yüksel yarım asırlık hikâyesini şöyle anlatıyor: “Eskiden Amerikan arabalarına sacdan kaporta yapıyordum. Otomobil aşkı ile aksesuara yöneldim. Artık fiberglass üretiyoruz. Karlık, tampon, spoiler, yani aklına gelebilecek her şeyi yapıyorum. Bu benim için tutku. Hem iş hem aşk.”

ALMANYA’YA SATIYORUM

“En çok hoşuma giden araba kalıplarına yaptığım mobilyalar. Klasik hurda bir arabanın kalıbını çıkarıyoruz, demir karkasları döşüyoruz, sonra boyama ve döşeme oluyor. Son olarak da nikelajı ve plakasını takıyoruz. Tek bir mobilyanın yapımı 15 gün sürüyor, emek istiyor Almanya, Azerbaycan, Katar’a satıyorum. Yılda 50 civarı sipariş alıp, teslim ediyorum.”

Şaşmaz’dan dünyayaŞaşmaz’dan dünyaya

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Fiberin efendisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mart 2019 tarihinde saat 15 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Fiberin efendisi haberi güncellenecektir.

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