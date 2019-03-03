Fiberin efendisi

BU BENİM İÇİN TUTKU

Araba tutkusunun peşinden giderek 10 yaşında çırak olarak kaportacılığa başlayan Halil Yüksel yarım asırlık hikâyesini şöyle anlatıyor: “Eskiden Amerikan arabalarına sacdan kaporta yapıyordum. Otomobil aşkı ile aksesuara yöneldim. Artık fiberglass üretiyoruz. Karlık, tampon, spoiler, yani aklına gelebilecek her şeyi yapıyorum. Bu benim için tutku. Hem iş hem aşk.”

ALMANYA’YA SATIYORUM

“En çok hoşuma giden araba kalıplarına yaptığım mobilyalar. Klasik hurda bir arabanın kalıbını çıkarıyoruz, demir karkasları döşüyoruz, sonra boyama ve döşeme oluyor. Son olarak da nikelajı ve plakasını takıyoruz. Tek bir mobilyanın yapımı 15 gün sürüyor, emek istiyor Almanya, Azerbaycan, Katar’a satıyorum. Yılda 50 civarı sipariş alıp, teslim ediyorum.”