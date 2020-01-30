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Ankara Haberleri: Eymir için el ele

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Eymir için el ele

Hürriyet Haber
30.01.2020 - 15:26 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) arazisinde bulunan Eymir Gölü’ne ilişkin üniversite yönetimince hazırlanacak bir projenin, karşılık beklenmeksizin üstlenileceğine ilişkin 6 Kasım 2019 tarihinde gönderdiği yazıya ODTÜ Rektörlüğü’nden onay çıktı.

Hürriyet Haber

Ankaralıların yoğun bir şekilde kullandığı Eymir Gölü çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi için ilk adım atılırken, ODTÜ Rektörlüğü’nden gelen yazıda Büyükşehir Belediyesi’nden şu desteklerin sağlanması istendi:

-ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılması
-Eymir içerisinden geçen havi elektrik hattının yer altına alınması.
-İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesi.
-Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması.
-Eymir’den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması.
-Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması.
-Eymir’deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi.
Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerin proje konusunda iş birliği içinde çalışması kararı alındı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eymir için el ele hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2020 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eymir için el ele haberi güncellenecektir.

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