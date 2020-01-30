Eymir için el ele

Ankaralıların yoğun bir şekilde kullandığı Eymir Gölü çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi için ilk adım atılırken, ODTÜ Rektörlüğü’nden gelen yazıda Büyükşehir Belediyesi’nden şu desteklerin sağlanması istendi:



-ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılması

-Eymir içerisinden geçen havi elektrik hattının yer altına alınması.

-İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesi.

-Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması.

-Eymir’den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması.

-Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması.

-Eymir’deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi.

Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerin proje konusunda iş birliği içinde çalışması kararı alındı.