Eymir için el ele

Ankaralıların yoğun bir şekilde kullandığı Eymir Gölü çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi için ilk adım atılırken, ODTÜ Rektörlüğü’nden gelen yazıda Büyükşehir Belediyesi’nden şu desteklerin sağlanması istendi:
-ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılması
-Eymir içerisinden geçen havi elektrik hattının yer altına alınması.
-İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesi.
-Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması.
-Eymir’den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması.
-Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması.
-Eymir’deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi.
Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerin proje konusunda iş birliği içinde çalışması kararı alındı.
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