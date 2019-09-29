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Ankara Haberleri: Eymir Gölü’nde ‘Çöp Topla-Koş’

ANKARA HABERLERİ

Eymir Gölü’nde ‘Çöp Topla-Koş’

AA
29.09.2019 - 14:57Son Güncelleme :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) önceki gün Eymir Gölü’nde düzenlediği ‘Çöp Topla-Koş’ etkinliğine katılan doğaseverler, çöp toplayarak spor yaptı.

AA

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, İsveç’te ortaya çıkan ‘plogging’ sporu ile katılımcıların hem spor yaptığını hem de yerden çöp toplayarak, çevre bilinci kazandıklarını ifade etti. Katılımcı Sümeyye Tetik ise bu gibi etkinliklerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olduğunu söyledi. Birçok yerde sigara izmaritine rastladığını aktaran Tetik, “Lütfen izmaritlerinizi atmayın. Sigara toplanması çok zor bir şey olduğu için her yer izmarit dolu. Bir de ormanlık alanda bunlar yangına da sebep olabilir” diye konuştu. Etkinlikte en fazla çöpü toplayarak dereceye girenlere ODTÜ logolu ürünler hediye edildi. 

Eymir Gölü’nde ‘Çöp Topla-Koş’

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eymir Gölü’nde ‘Çöp Topla-Koş’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Eylül 2019 tarihinde saat 14 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eymir Gölü’nde ‘Çöp Topla-Koş’ haberi güncellenecektir.

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