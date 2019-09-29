Eymir Gölü’nde ‘Çöp Topla-Koş’

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, İsveç’te ortaya çıkan ‘plogging’ sporu ile katılımcıların hem spor yaptığını hem de yerden çöp toplayarak, çevre bilinci kazandıklarını ifade etti. Katılımcı Sümeyye Tetik ise bu gibi etkinliklerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olduğunu söyledi. Birçok yerde sigara izmaritine rastladığını aktaran Tetik, “Lütfen izmaritlerinizi atmayın. Sigara toplanması çok zor bir şey olduğu için her yer izmarit dolu. Bir de ormanlık alanda bunlar yangına da sebep olabilir” diye konuştu. Etkinlikte en fazla çöpü toplayarak dereceye girenlere ODTÜ logolu ürünler hediye edildi.







