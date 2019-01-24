Eski yöneticinin oyunu apartmanı mağdur etti

İddiaya göre, Burç Mahallesi'nde 26 daireden oluşan bir binanın eski yöneticisi S.G.'ye, merkezi ısıtma ve aydınlatma sistemi faturalarının ödenmesi için aidat toplama yetkisi verildi. İki yıl boyunca bina sakinlerinden toplanan doğalgaz fatura bedeli olan yaklaşık 60 bin lira, ilgili kuruma ödenmedi. Bunun üzerine doğalgaz dağıtım şirketi apartmanın sayacını söktü. S.G.'nin, apartman sakinlerinin bu durumu fark etmemesi için binaya plastik hortum ile kaçak doğalgaz hattı bağladığı ve binanın aylarca bu şekilde ısınmasını sağladığı ileri sürüldü. Bir süre sonra dağıtım şirketince yapılan incelemede, kaçak doğalgaz kullanıldığı tespit edilen apartmana 216 bin lira para cezası kesildi.



AYDINLATMA SİSTEMİNİ DE BOŞ DAİRENİN SAATİNE BAĞLAMIŞ



Ayrıca, eski yöneticinin, apartman koridorları ve dış çevresinin aydınlatma sistemini Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin kullanmadığı dairesinin elektrik saatine bağladığı, merkezi aydınlatma için topladığı aidatı ise zimmetine geçirdiği iddia edilirken, bina sakinleri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Apartmanın yeni yöneticisi Cemil Olgun, bina sakinleri olarak yaşadıkları karşısında büyük bir şaşkınlık içerisinde olduklarını dile getirdi. Olgun, “Sahte karar defterleri ve bina sakinleri adına sahte imzalar kullanarak bizi dolandırdı. Mağduruz. Bireysel olarak ısınma sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz. 17 gündür evlerimizi ısıtamıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Elektrik ve gazımız yok” dedi.