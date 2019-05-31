Esenboğa ve AVM’lere ‘özel’ denetim

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca, AVM’lerde ve havalimanlarında özel güvenlik personelinin denetlenmesi ve yerinde eğitim verilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Ankara'daki AVM'ler ile Esenboğa Havalimanı'ndaki özel güvenlik hizmetleri de denetlendi, personele eğitim verildi. Ankara'da bir AVM'ye giden iki polis başmüfettişi, AVM'deki plaka tanıma ve kamera sistemleri, özel güvenlik personel sayısının yeterliliği, görev yapılan alanın doğruluğu, kontrolsüz giriş, araç altı izleme, üst arama dedektörü kullanımı ve X-ray cihazlarından geçiş gibi özel güvenlik hizmetlerini yerinde inceledi. Müfettişler, denetimlerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı eğitim vererek özel güvenlik personeline gösterdi. İl genelinde bulunan 24 AVM'deki özel güvenlik hizmetlerini denetlemek üzere görevlendirildiklerini belirten Polis Başmüfettişi Tolga Koğ, “Denetimlerin amacı, yaklaşan bayram öncesi bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın alışverişlerini ve sosyal aktivitelerini güven ve huzur ortamında yapmalarını sağlamak” dedi.