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Ankara Haberleri: Esenboğa metrosu bu yıl ihale edilecek

ANKARA HABERLERİ

Esenboğa metrosu bu yıl ihale edilecek

Hürriyet Haber
07.02.2019 - 15:35Son Güncelleme :

Bakanlığın 2019 hedeflerini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Esenboğa metrosu ihale edilecek. Sincan ve Çayyolu’nu birbirine bağlayacak metro hattı ve Ankaray’ı Mamak’a uzatacak 15 kilometrelik hatla ilgili projelendirme çalışmaları başlayacak” dedi.

Hürriyet Haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlediği basın toplantısında konuştu. Ankara metrosunu Keçiören üzerinden Esenboğa Havalimanı’na kadar uzatacak hattın ihalesine bu yıl çıkacaklarını kaydeden Turhan, Kızılay-Çayyolu ile Batıkent-Sincan metrolarını bağlayacak 20 kilometrelik hat ile Ankaray’ı uzatacak 15 kilometrelik hattın projelendirme çalışmalarına başlayacaklarını dile getirdi. 

TEST SÜRÜŞÜ BU YIL BAŞLIYOR

Dikmen’e inşa edilmesi planlanan kuleye ilişkin bilgi de veren Turhan, Ankara TV ve Radyo Kulesi’ne yönelik çalışmalara bu yıl devam edeceklerini kaydetti. Hızlı tren çalışmalarının Ankara merkezli olarak devam ettiğine dikkat çekerek, yüksek hızlı treni ülke genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını vurgulayan Bakan Turhan, “Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 2019 yılında test sürüşlerine başlayacağız” dedi.

SİNYALİZYON ÇALIŞMASI ŞUBAT SONU BİTECEK

Marşandiz istasyonunda 13 Aralık 2018’de yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasına ilişkin soruya Turhan, demiryollarında hatların, Uluslararası Demiryolu Birliği’nce işletmeciliğe uygun olarak çalışabilir sertifika almadan çalıştırılma şansının olmadığı yanıtını verdi. Ankara-Sincan kesiminde sinyalizasyon altyapısının olmadığını, burada konvensiyonel sistemle çalışıldığına dikkat çeken Turhan, “Sinyalizasyon işlemleri bitince hızlı tren işletmeciliği yaptığımız Sincan tarafı, sinyalli olarak hizmet vermeye başlayacak. Hızlı tren işletim sistemine göre çalışacak. Ankara-Sincan arasındaki sinyalizasyon çalışmalarımız şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasında ise mart sonunda tamamlanacak” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Turhan, söz konusu kazaya ilişkin idari soruşturmanın detaylı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Esenboğa metrosu bu yıl ihale edilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Şubat 2019 tarihinde saat 15 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Esenboğa metrosu bu yıl ihale edilecek haberi güncellenecektir.

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