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Ankara Haberleri: Ercanlı’dan ‘hekim farklı kaşe farklı’ iddiası

ANKARA HABERLERİ

Ercanlı’dan ‘hekim farklı kaşe farklı’ iddiası

AA
10.10.2019 - 09:19Son Güncelleme :

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çevresinde eczane bulunmadığını belirterek, “Hastalarımızın ilaca ulaşamamasına neden olmakta ve o bölgede illegal yapılar ortaya çıkmakta, hastane çevresinde ilacını alacak bir eczane bulamayan halkımızın karşısına simsarlar çıkmaktadır” dedi.

AA

Reçetede bulunan hekim kaşesi ile ilacı yazan hekimin de farklılık gösterdiğini savunan Ercanlı, “Henüz kaşesini teslim almamış olan hekimler ya başka bir hekim arkadaşının kaşesini kullanmakta ya da şehir hastanesinde muayene ettiği hastasına eski hastanesindeki kaşesi ile reçete yazmaya devam etmektedir” iddiasında bulundu. İlaca erişimde sıkıntı yaşandığını ileri süren Ercanlı, “Ankara Eczacı Odası olarak, yerli ilaç üretimini ve jenerik ilacı destekliyoruz. Bunların yanı sıra bu sürecin daha etkin yönetilerek, hastalarımızın ilaca ulaşımındaki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ercanlı’dan ‘hekim farklı kaşe farklı’ iddiası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Ekim 2019 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ercanlı’dan ‘hekim farklı kaşe farklı’ iddiası haberi güncellenecektir.

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