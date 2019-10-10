Ercanlı’dan ‘hekim farklı kaşe farklı’ iddiası

Reçetede bulunan hekim kaşesi ile ilacı yazan hekimin de farklılık gösterdiğini savunan Ercanlı, “Henüz kaşesini teslim almamış olan hekimler ya başka bir hekim arkadaşının kaşesini kullanmakta ya da şehir hastanesinde muayene ettiği hastasına eski hastanesindeki kaşesi ile reçete yazmaya devam etmektedir” iddiasında bulundu. İlaca erişimde sıkıntı yaşandığını ileri süren Ercanlı, “Ankara Eczacı Odası olarak, yerli ilaç üretimini ve jenerik ilacı destekliyoruz. Bunların yanı sıra bu sürecin daha etkin yönetilerek, hastalarımızın ilaca ulaşımındaki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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