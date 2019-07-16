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Ankara Haberleri: Engelleri aştı mezun oldu

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Engelleri aştı mezun oldu

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/DHA
16.07.2019 - 13:19Son Güncelleme :

Doğuştan bedensel engelli Uğurcan Ceyran (23) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü, akülü aracıyla her gün 4 toplu taşıma aracı değiştirerek, 4 yılda bitirdi.

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/DHA

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandıktan sonra ailesiyle birlikte Mersin’den Ankara’ya gelerek Mamak’a taşınan Uğurcan Ceyran, 25 kilometre uzaklıktaki Beytepe’deki okuluna her gün 4 toplu taşıma aracı değiştirerek gitti. Birinci kattaki evinin merdivenleri ile okulundaki merdivenleri ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla koltuk değnekleriyle inip çıkan Ceyran, yaşadığı çeşitli zorluklar ve engellere rağmen üniversite eğitimini 4 yılda tamamlayarak, bu yıl mezun oldu. Kendini engelli psikolojisi alanında geliştirdiğini aktaran Ceyran şu bilgileri verdi:

ERİŞİMDE SORUN YAŞIYORLAR

“Tüm engel gruplarını tanımaya çalıştım. Görme engelli ve işitme engelli arkadaşlarım oldu. Tüm bu sorunları ve çözüm yollarını tanıdıktan sonra kendimi engelli bireylerin hem toplumsal uyumunu arttırmaya hem de hayatın her alanında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için çalışmaya adadım. Hepsinin kendine özgü engel ve çözüm yolları var; ama gördüğüm şey, arkadaşlarımız bilgiye ve toplumsal olanaklara erişimde sorun yaşıyorlar. Zaten biz bu erişilebilirlik sorunlarını hallettiğimizde insanlar bilgiye ulaştığında zaten kendilerini en üst işlevsellikte gösterebilecekler ve ifade edebilecekler. Sadece engelliler için değil, yaşlılar için, kadınlarımız için yani herkes için erişilebilir bir hale getirdiğimizde engelliler için ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmıyor.” 

Engelleri aştı mezun oldu
Ceyran Ailesi: Kardeşi Deniz, Annesi Canan, Uğurcan, Babası Hüseyin


 

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