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Ankara Haberleri: En özel tango

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En özel tango

Muhammed Nuri ERDOĞAN/AA
03.12.2019 - 17:18 |Son Güncelleme :

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nda (ZİÇEV), down sendromlu çocuklara tango eğitimi verilerek mutluluk ve öz güven kazandırılıyor.

Muhammed Nuri ERDOĞAN/AA

Down sendromlu yeğenleriyle yaptığı dans çalışmalarında olumlu geri dönüşler alması üzerine tüm otizmli ve down sendromlu çocuklara yardımcı olabileceğini düşünerek yola koyulduğunu ifade eden Tango eğitmeni Metin Yazır, şöyle devam konuştu: “Down sendromlulara dans ve müzik deyince harekete geçiyorlar, daha iyi spor yapıyorlar ve bu sayede eğleniyorlar. Danslar sayesinde zekalarını zorluyor, müzikle de streslerini atıyorlar. Bu tür etkinliklerin ülkemizde daha çok gelişmesi lazım. Engelli çocuklarımızın, hareket edip efor sarf etmeleri çok güzel, streslerini atmış, eve gidince daha sakinleşmiş oluyorlar.”

En özel tango

DİKKATLERİ ARTTI

ZİÇEV öğretmenlerinden Arzu Dülgar, Metin Yazır'ın aralarına katıldığı günden itibaren dansı kendilerine sevdirdiğini vurguladı. Yazır'ın kendilerine öğrettiklerini devam ettirip çocuklarla dans ettiklerine işaret eden Dülgar, “Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Tango yapmak onlara o kadar iyi geldi ki. Çocukların el, göz koordinasyonlarını çok iyi sağlamaları gerekiyordu. Bu dansla birbirlerine adaptasyonu da çok iyi oldu. Dikkatleri çok fazla arttı” diye konuştu. 

En özel tango

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En özel tango hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Aralık 2019 tarihinde saat 17 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En özel tango haberi güncellenecektir.

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