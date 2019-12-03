En özel tango

Down sendromlu yeğenleriyle yaptığı dans çalışmalarında olumlu geri dönüşler alması üzerine tüm otizmli ve down sendromlu çocuklara yardımcı olabileceğini düşünerek yola koyulduğunu ifade eden Tango eğitmeni Metin Yazır, şöyle devam konuştu: “Down sendromlulara dans ve müzik deyince harekete geçiyorlar, daha iyi spor yapıyorlar ve bu sayede eğleniyorlar. Danslar sayesinde zekalarını zorluyor, müzikle de streslerini atıyorlar. Bu tür etkinliklerin ülkemizde daha çok gelişmesi lazım. Engelli çocuklarımızın, hareket edip efor sarf etmeleri çok güzel, streslerini atmış, eve gidince daha sakinleşmiş oluyorlar.”







DİKKATLERİ ARTTI



ZİÇEV öğretmenlerinden Arzu Dülgar, Metin Yazır'ın aralarına katıldığı günden itibaren dansı kendilerine sevdirdiğini vurguladı. Yazır'ın kendilerine öğrettiklerini devam ettirip çocuklarla dans ettiklerine işaret eden Dülgar, “Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Tango yapmak onlara o kadar iyi geldi ki. Çocukların el, göz koordinasyonlarını çok iyi sağlamaları gerekiyordu. Bu dansla birbirlerine adaptasyonu da çok iyi oldu. Dikkatleri çok fazla arttı” diye konuştu.



