Emniyetten bayram tedbirleri

Uzunkaya imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, il emniyet müdürlüklerinden, şehirler arası otobüs terminali, gar, hava, deniz limanları ile meydanlar, alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlar ile kurban satış yerleri, park ve bahçeler, otobüs durakları, toplu taşıma araçları gibi yerlerde insan ve araç yoğunlukları dikkati alınarak gerekli kontrollerin artırılması, şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulamalar yapılacak.



EĞLENCE YERLERİ DENETLENECEK



Muhtemelen olayların önlenmesi, vatandaşların huzurunu bozan veya bozacak davranışların men edilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bayram tatili süresince vatandaşların rahatsız edilmemesine özen gösterilerek kontrol edilmesi sağlanacak.

Vatandaşların bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacaklarından ve iş yerleri ile evlerinin uzun süreli denetimsiz kalacağından, evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek önleyici tedbirler artırılacak. Bayram tatili süresince ve özellikle arife günü ile bayramın ilk günü aile mezarlarının yoğunlukla ziyaret edileceğinden, resmi ve sivil ekiplerce güvenlik önlemleri artırılacak.