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Ankara Haberleri: Emniyetten bayram tedbirleri

ANKARA HABERLERİ

Emniyetten bayram tedbirleri

AA
14.08.2018 - 14:04Son Güncelleme :

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların, Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

AA

Uzunkaya imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, il emniyet müdürlüklerinden, şehirler arası otobüs terminali, gar, hava, deniz limanları ile meydanlar, alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlar ile kurban satış yerleri, park ve bahçeler, otobüs durakları, toplu taşıma araçları gibi yerlerde insan ve araç yoğunlukları dikkati alınarak gerekli kontrollerin artırılması, şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulamalar yapılacak.

EĞLENCE YERLERİ DENETLENECEK

Muhtemelen olayların önlenmesi, vatandaşların huzurunu bozan veya bozacak davranışların men edilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bayram tatili süresince vatandaşların rahatsız edilmemesine özen gösterilerek kontrol edilmesi sağlanacak.
Vatandaşların bayram ziyareti ve tatil amacıyla ikametlerinden ayrılacaklarından ve iş yerleri ile evlerinin uzun süreli denetimsiz kalacağından, evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek önleyici tedbirler artırılacak. Bayram tatili süresince ve özellikle arife günü ile bayramın ilk günü aile mezarlarının yoğunlukla ziyaret edileceğinden, resmi ve sivil ekiplerce güvenlik önlemleri artırılacak. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Emniyetten bayram tedbirleri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Emniyetten bayram tedbirleri haberi güncellenecektir.

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