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Ankara Haberleri: Emek festivalle sergilenecek

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Emek festivalle sergilenecek

Hürriyet Haber
09.06.2019 - 13:34Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı ‘Kadın Emeği Festivali’ni bu yıl 3. kez düzenliyor.

Hürriyet Haber

28 Haziran’da başlayacak festivalin açılış konserinde sevilen sanatçı Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak. Festival kapsamında Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda yer alacak yaklaşık 500 kadın, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse; takıdan örgü bebeklere kadar kendilerinin yaptığı pek çok ürünü gelenlerin beğenisine sunacak. Kkadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamı, kendilerine kalacak. Açılış günü saat 20.00’de ise Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak. 29 Haziran’da Canan Arderson, İstanbul Girls Orkestra ve Serenad Bağcan, 30 Haziran Pazar günü ise İlknur Yakupoğlu, Ankara Modern Orkestrası ve Kalben sahne alacak.

Emek festivalle sergilenecek

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Emek festivalle sergilenecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Haziran 2019 tarihinde saat 13 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Emek festivalle sergilenecek haberi güncellenecektir.

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