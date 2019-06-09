Emek festivalle sergilenecek

28 Haziran’da başlayacak festivalin açılış konserinde sevilen sanatçı Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak. Festival kapsamında Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda yer alacak yaklaşık 500 kadın, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse; takıdan örgü bebeklere kadar kendilerinin yaptığı pek çok ürünü gelenlerin beğenisine sunacak. Kkadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamı, kendilerine kalacak. Açılış günü saat 20.00’de ise Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak. 29 Haziran’da Canan Arderson, İstanbul Girls Orkestra ve Serenad Bağcan, 30 Haziran Pazar günü ise İlknur Yakupoğlu, Ankara Modern Orkestrası ve Kalben sahne alacak.







