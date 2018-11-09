Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk

Ankara Haberleri: EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk

ANKARA HABERLERİ

EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk

Murat YILMAZ
09.11.2018 - 10:20Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO’ya ait otobüslerde şarj dönemini başlattı. USB çıkışlı şarj kutuları, seyahat eden vatandaşların cihazlarını şarj etmesine imkan sağlıyor.

Murat YILMAZ

EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te EGO’ya ait 150 körüklü otobüste şarj cihazlarını hizmete soktu. Toplamda 380 körüklü otobüse takılacak şarj cihazlarının tüm otobüslere takılması planlanıyor. Otobüslere monte edilen USB çıkışlı şarj kutuları, otobüslerde seyahat eden vatandaşların cihazlarını şarj etmesine imkan sağlıyor. Şarj projesinin İlk etapta ağırlıklı olarak üniversite kampüslerine hizmet veren otobüslerde uygulandığını belirten EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi:

DÖRT USB GİRİŞİ VAR

“Uygulamasına bakacağız buradan olacağımız geri dönüşlere göre otobüslerin tamamına takılmasını planlıyoruz. Her otobüse iki farklı noktada iki ünite şarj cihazı takıyoruz, toplamda dört tane USB girişi var. Yine uygulamaya göre bunların sayısını da artırabiliriz. Şu anda ihtiyacı olan dört vatandaşımız otobüs seferdeyken aynı anda telefonlarını şarj edebiliyor.

EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk
HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİNE SAHİP

Cihazlar hızlı şarj özelliğine sahip. Bir telefonu 20 dakikalık yolculukta yüzde 50’ye kadar şarj edebiliyor. Telefonlara zarar gelmemesi için standartlara uygun sigortalarla montajlarını yaptık. Acil şarj ihtiyacı olan yolcularımız için büyük kolaylık oldu. İlk şarj cihazı takılan otobüsler ODTÜ ve Hacettepe gibi üniversitelerde hizmet vermeye başladı. Özellikle sosyal medya üzerinden vatandaşlar memnuniyetlerini iletiyor.”

EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk
EGO OTOBÜSLERİ KIŞA HAZIRLANIYOR

Öte yandan EGO Genel Müdürlüğü, bin 554 otobüsü kış koşullarına hazırlıyor. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın Macunköy’de bulunan atölyelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda otobüslerde bulunan yazlık lastikler kışlıklarla değişiyor. Ayrıca otobüslerin, antifriz ve kalorifer bakımları da gerçekleştiriliyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Kasım 2018 tarihinde saat 10 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ak Parti Büyükşehir adayını yeni yıldan önce açıklayacak

Ak Parti Büyükşehir adayını yeni yıldan önce açıklayacak

Yerel haberler

OHAL Komisyonu: 3 bin kişi göreve iade edildi (1) 

Yerel haberler

Bakan Selçuk'tan, Alparslan öğretmene 'geçmiş olsun' telefonu

Yerel haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Eski savcı Sarıkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi

Eski savcı Sarıkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi

Yerel haberler

Münbiç'te bugün ABD ile 'Müşterek Birleşik Devriye' icra edildi

Yerel haberler

Dışişleri'nden ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde düzenlenen silahlı sa...

Çankaya Köşkünde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı

Çankaya Köşkü'nde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Toplantısı

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

09 Kasım 2018, Cuma
  • İmsak
    05:54
  • Guneş
    07:19
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:21
  • Akşam
    17:46
  • Yatsı
    19:06
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.