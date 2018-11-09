EGO otobüslerinde sarjlı yolculuk

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te EGO’ya ait 150 körüklü otobüste şarj cihazlarını hizmete soktu. Toplamda 380 körüklü otobüse takılacak şarj cihazlarının tüm otobüslere takılması planlanıyor. Otobüslere monte edilen USB çıkışlı şarj kutuları, otobüslerde seyahat eden vatandaşların cihazlarını şarj etmesine imkan sağlıyor. Şarj projesinin İlk etapta ağırlıklı olarak üniversite kampüslerine hizmet veren otobüslerde uygulandığını belirten EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri verdi:

DÖRT USB GİRİŞİ VAR

“Uygulamasına bakacağız buradan olacağımız geri dönüşlere göre otobüslerin tamamına takılmasını planlıyoruz. Her otobüse iki farklı noktada iki ünite şarj cihazı takıyoruz, toplamda dört tane USB girişi var. Yine uygulamaya göre bunların sayısını da artırabiliriz. Şu anda ihtiyacı olan dört vatandaşımız otobüs seferdeyken aynı anda telefonlarını şarj edebiliyor.



HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİNE SAHİP

Cihazlar hızlı şarj özelliğine sahip. Bir telefonu 20 dakikalık yolculukta yüzde 50’ye kadar şarj edebiliyor. Telefonlara zarar gelmemesi için standartlara uygun sigortalarla montajlarını yaptık. Acil şarj ihtiyacı olan yolcularımız için büyük kolaylık oldu. İlk şarj cihazı takılan otobüsler ODTÜ ve Hacettepe gibi üniversitelerde hizmet vermeye başladı. Özellikle sosyal medya üzerinden vatandaşlar memnuniyetlerini iletiyor.”



EGO OTOBÜSLERİ KIŞA HAZIRLANIYOR

Öte yandan EGO Genel Müdürlüğü, bin 554 otobüsü kış koşullarına hazırlıyor. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın Macunköy’de bulunan atölyelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda otobüslerde bulunan yazlık lastikler kışlıklarla değişiyor. Ayrıca otobüslerin, antifriz ve kalorifer bakımları da gerçekleştiriliyor.