EGO anketle soruyor: ‘Ankaray’da koltuk düzeni değişsin mi?’

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Dikimevi-AŞTİ arasında her gün 100 binin üzerinde yolcu taşınan Ankaray’da yolcuların daha konforlu ve ferah bir ortamda seyahat edebilmesi amacıyla sıralı koltuk düzenlemesine geçmeyi planlıyor. Bu kapsamda EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı ile internet sayfası üzerinden Ankaray vagonlarında yer alan mevcut ikili koltukların kalması ya da yeni sıralı koltuk sistemine geçilmesi yönünde iki tercihli anket başlattı. Ankette, kullanıcılara “Ankaray’daki koltuklarımız sizce nasıl olsun?” sorusu yöneltiliyor. Anketin yanı sıra yolcuların gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında mevcut ikili koltuk düzeni, diğer yarısında ise yeni sıralı koltuk düzeni oluşturuldu. Dikimevi’nden Kızılay yönünde sefer yapan Ankaray’da özellikle sabah 07.00-09.00 saatleri arasında yoğunluk yaşandığını belirten EGO yetkilileri, Kurtuluş ve Kolej İstasyonlarındaki yolcuların güçlükle Ankaray’a binerek seyahat ettiklerine dikkat çekti.

YOLCU KAPASİTESİ 240’DAN 270’E ÇIKACAK

EGO yetkilileri, sıralı koltuk düzeninin yolcu yoğunluğunda homojen bir dağılım göstereceğine, bunun da birçok avantajı olacağına vurgu yaparak, şu bilgileri verdi: “Yeni sıralı koltuk düzenlemesi sayesinde her bir vagon dizisindeki yolcu kapasitesi 240’dan 270’e çıkacak. Vagon içi daha ferah bir hale gelecek. Özellikle kapı bölgelerinde oluşan yığılmaların önüne geçilecek. AŞTİ’ye giden veya gelen bavulu olan yolcuların trenlere inip binmeleri daha kolay olacak. Yine bavulu ile seyahat eden yolcular kapı kenarlarında bulunan alanlara bavullarını koyma imkanı bulacak. Kapı bölgelerinde genişleme neticesinde engelli yolcuların (özellikle tekerlekli sandalye ile seyahat edenler) araçlarımıza iniş-binişleri sırasında daha rahat hareket edebilmelerinin önü açılacak.”