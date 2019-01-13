Düşenin dostu Kimsesizler Oteli

Otelin sakinlerinden biri olan 57 yaşındaki Yalçın Ersal, geçirdiği trafik kazası sonrası maddi değeri 4 milyon lirayı bulan gayrimenkullerini (6 pastane, bir daire ve arsalar) satmak durumunda kalmış. Kazada sakat kaldığını ve iş göremez hale geldiğini anlatan Ersal, “Bir kızım, bir oğlum ve üç de torunum var ama arayıp sormazlar” diyor. Konuşmayı sevmeyen 58 yaşındaki Serdar Çolak da kimsesiz olmanın zorluğunu şöyle özetliyor: “Fırınların önüne yatıyorum. Ne bulursam, onu yiyorum.”
Ankara’da bu yıl iki yerde açılan Kimsesizler Oteli’nde, 315’in üzerinde kimsesiz ağırlanıyor. Sıcak oda ve yataklarda kışı geçiren kimsesizler, üç öğün sıcak yemek de yiyebiliyorlar.
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