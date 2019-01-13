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Ankara Haberleri: Düşenin dostu Kimsesizler Oteli

ANKARA HABERLERİ

Düşenin dostu Kimsesizler Oteli

Hürriyet Haber
13.01.2019 - 13:38Son Güncelleme :

Ankara Valiliği’nin sokaklarda yaşayanların soğuk kış aylarını geçirmeleri için hizmete açtığı ‘Kimsesizler Oteli’ndeki çarpıcı yaşam hikâyelerini dinledik.

Hürriyet Haber

Otelin sakinlerinden biri olan 57 yaşındaki Yalçın Ersal, geçirdiği trafik kazası sonrası maddi değeri 4 milyon lirayı bulan gayrimenkullerini (6 pastane, bir daire ve arsalar) satmak durumunda kalmış. Kazada sakat kaldığını ve iş göremez hale geldiğini anlatan Ersal, “Bir kızım, bir oğlum ve üç de torunum var ama arayıp sormazlar” diyor. Konuşmayı sevmeyen 58 yaşındaki Serdar Çolak da kimsesiz olmanın zorluğunu şöyle özetliyor: “Fırınların önüne yatıyorum. Ne bulursam, onu yiyorum.”
Ankara’da bu yıl iki yerde açılan Kimsesizler Oteli’nde, 315’in üzerinde kimsesiz ağırlanıyor. Sıcak oda ve yataklarda kışı geçiren kimsesizler, üç öğün sıcak yemek de yiyebiliyorlar.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düşenin dostu Kimsesizler Oteli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ocak 2019 tarihinde saat 13 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düşenin dostu Kimsesizler Oteli haberi güncellenecektir.

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