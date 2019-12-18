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Ankara Haberleri: Dolandırıcıların tuzağını savcı bozdu

ANKARA HABERLERİ

Dolandırıcıların tuzağını savcı bozdu

AA
18.12.2019 - 09:20 |Son Güncelleme :

Piyasa fiyatı 3 bin 200 lira olan cep telefonlarını piyasa fiyatının çok altında sattıklarını iddia eden şebeke üyelerinin tuzağı, dolandırmak istedikleri kişi, savcı çıkınca deşifre oldu.

AA

İstanbul'da kayıtlı bir telefon numarasından Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren'in cep telefonuna 27 Kasım'da ‘Sayın Abdulvahap Yaren, kayıp eşya bürosu (marka cep telefonunu) 199 TL'den satışa çıkardı, siz de sipariş vermek için hemen tıklayın’ mesajı gönderildi. İsmi kullanılarak ikinci kez gönderilen mesajdan rahatsız olan savcı, mesajda bulunan linkleri internetten kontrol ettiğinde, THY'nin logosu kullanılarak, satış ve pazarlama yapılıyormuş gibi gösterildiğini, aynı şekilde mesaj gönderenlerin birçok kişiyi mağdur ettiğine ilişkin yorumlar olduğunu tespit etti.

DELİL İÇİN TELEFON SİPARİŞ ETTİ

Savcı Yaren, bunun üzerine delil toplanması için söz konusu internet sitesi üzerinden iki telefon sipariş etti ve teslimat için savcılık adresini verdi. Dolandırıcılar Savcı Yaren'in cep telefonuna 8 Aralık'ta kargosunu teslim alabileceğini bildiren bir mesaj daha gönderdi. Savcı Yaren, kargoyu teslim almadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunarak başından geçenleri aktardı. Savcılık, kargo için postada el koyma kararı aldı. Kargodan, iki ayrı kutu içerisinde birer sıvı sabun ve gümüş düğme bitkisi paketleri çıktı. Dolandırıcılık eylemine karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Dolandırıcıların tuzağını savcı bozdu
Kamera kaydı ile açılan kargodan sıvı sabun ve düğme bitkisi paketleri çıktı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dolandırıcıların tuzağını savcı bozdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2019 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dolandırıcıların tuzağını savcı bozdu haberi güncellenecektir.

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