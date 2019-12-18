Dolandırıcıların tuzağını savcı bozdu

İstanbul'da kayıtlı bir telefon numarasından Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren'in cep telefonuna 27 Kasım'da ‘Sayın Abdulvahap Yaren, kayıp eşya bürosu (marka cep telefonunu) 199 TL'den satışa çıkardı, siz de sipariş vermek için hemen tıklayın’ mesajı gönderildi. İsmi kullanılarak ikinci kez gönderilen mesajdan rahatsız olan savcı, mesajda bulunan linkleri internetten kontrol ettiğinde, THY'nin logosu kullanılarak, satış ve pazarlama yapılıyormuş gibi gösterildiğini, aynı şekilde mesaj gönderenlerin birçok kişiyi mağdur ettiğine ilişkin yorumlar olduğunu tespit etti.



DELİL İÇİN TELEFON SİPARİŞ ETTİ



Savcı Yaren, bunun üzerine delil toplanması için söz konusu internet sitesi üzerinden iki telefon sipariş etti ve teslimat için savcılık adresini verdi. Dolandırıcılar Savcı Yaren'in cep telefonuna 8 Aralık'ta kargosunu teslim alabileceğini bildiren bir mesaj daha gönderdi. Savcı Yaren, kargoyu teslim almadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunarak başından geçenleri aktardı. Savcılık, kargo için postada el koyma kararı aldı. Kargodan, iki ayrı kutu içerisinde birer sıvı sabun ve gümüş düğme bitkisi paketleri çıktı. Dolandırıcılık eylemine karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Kamera kaydı ile açılan kargodan sıvı sabun ve düğme bitkisi paketleri çıktı.