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Ankara Haberleri: ‘Dalavereciler’ çetesi yakalandı

ANKARA HABERLERİ

‘Dalavereciler’ çetesi yakalandı

Hürriyet Haber
08.07.2019 - 15:13Son Güncelleme :

Ankara'da çaldıkları otomobillerle iş yerlerinden hırsızlık yapan çetenin 5 üyesi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hürriyet Haber

Kendilerine ‘Dalavereciler’ adı veren çete üyelerine yönelik iki ayrı operasyon düzenleyen polis ekipleri, ‘Ayyaş’ lakaplı çete lideri Taner Ç. ile çete üyeleri B.G, S.F.A. ve F.K.'yi yakaladı. Şüphelilerin, araçları, kapılarını zorlayarak düz kontak yapmak suretiyle çaldıkları, bu otomobillerle iş yerlerinden cep telefonu ve televizyon gibi eşyaları çaldıktan sonra aracı gelişi güzel terk ettikleri, çaldıkları malzemeleri ise ‘ikinci el alım satım’ adı altında iş yapan V.Y. ve E.A'ya değerinin altında sattıkları ve onların da bunları legal görünümde piyasaya sürdüğü belirlendi. Bunun üzerine V.Y. de polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları otomobiller, iş yerlerinden çaldıkları malzemeler ve iş yerlerinin camlarını kırmaları neticesinde yaklaşık 400 bin lira maddi zarara neden oldukları tespit edildi. Çete üyelerinin toplamda 168 ayrı suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Suça sürüklenen çete üyesi çocuklardan B.G.'nin cezaevi firarisi olduğu ve 23 yıl kesilmiş cezasının bulunduğunu tespit edilirken, ayrıca 26'sı hırsızlık olmak üzere 31 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Çete lideri Taner Ç. ile birlikte B.G. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi S.F.A. ile V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devem ettiği öğrenildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Dalavereciler’ çetesi yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Dalavereciler’ çetesi yakalandı haberi güncellenecektir.

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