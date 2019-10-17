Çöplükte yaşam savaşı

Ankara Çubuk çöplüğünde 8 sene önce kurulan köpek barınağında yaşayan köpekler yaşam savaşı veriyor. Sağlıksız koşullarda yaşayan, birçok hastalığa yakalanan hayvanlar için Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Başkanı Alper Karmış ve beraberindekiler seferber oldu. Artık yemeklerle beslenen, zaman zaman kuru mama verilen, kirli su içmek zorunda kalan köpeklerin bir kısmı kısır değil. Bu nedenle de bölgede köpek nüfusu her geçen gün artıyor. Uyuz ve kenenin çok yaygın olduğu hayvanlarda ayrıca birçok açık yara da bulunuyor. Gönüllüler tarafından iyileştirilmiş kulübelerde yaşamak zorunda kalan köpekler için en zorlu mevsim kış ayı.

BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM







Bölgeye bir ihbar sonucunda 2018 yılında gittiklerini ifade eden Alper Karmış, şunları söyledi: “Buraya geldiğimizde şok olduk. Böylesini hiç görmemiştim. 300 civarında köpek, 80 de yavru vardı. Kısır köpek mucizeydi. Kısır olanlar da erkek köpeklerdi. Anladık ki bu hayvanlar Çubuk’un merkezinden alınmış, buraya bırakılmış. Belediye Cimer’e verdiği yanıtlarda kanunu deldiğini itiraf etti. ‘Çubuk’un içinden aldığımız hayvanları doğal yaşam alanlarına götürüyoruz’ dediler. Doğal yaşam alanı dedikleri yer artık tam anlamıyla kullanılmayan çöplük. Vahşi bir depolama alanı burası. Ama baktığınızda bir çöplük. Belediye kısırlaştırma yapmıyor. Baskılarımız sonucunda küpeli hayvan sayısı arttı ama bunlar çöplükteki köpekler değil. Çöplüğe bırakılanlar. Bir sene içerisinde burada ölen köpek sayısı 200’ü buldu. Sadece eylül ve ekim ayında çöplükten çıkarılan yavru köpek sayısı 40’ı geçti. Yaşatabildiğimizi yaşatıyoruz ama çok azı hayatta kalıyor. Kanlı ishal, gençlik hastalığı ve çöplükten yemek yemenin vermiş olduğu enfeksiyonlardan dolayı ölüyor hayvanlar.”

YEMEKLERDEN MASKE, ŞIRINGA, BEZ ÇIKIYOR







Haftada bir gün mama beslemesi yaptıklarını söyleyen Karmış, “Belediye haftanın ortalama 5 günü artık yemek koyuyor. Ama bu yemeklerin içerisinden maske, şırınga, bez, gibi şeyler çıkıyor. Belediye, yemekleri hastanelerden ya da benzer yerlerden topluyor ama kimse kontrol etmiyor. Yemekler çöplükte açık kasaların üzerinde veriliyor. 35 derece sıcakta bekleyen yağlı yemekler... Çürüyen yemekleri hayvanlar yemek zorunda kaldığı için hastalıklar zirve yapıyor” diyerek yemek sorunun acilen çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLÜLERİ ATILIYOR







Çubuk Belediyesi’ne iki tane mama odağı yaptıramadıklarını belirten Karmış, şunları söyledi: “Belediye yetkilileriyle görüştük fakat bir sonuç alamadık. Su tanklarının içi yosun kaplı. Buradaki hayvanlar acilen kısırlaştırılmalı ve hayvanlar için sağlıklı yaşam alanı kurulmalı. Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Nasıl olsa çöplükteler, uzaktalar gözüyle bakılıyor. Bir de bölgeye vatandaşlar yasak olmasına rağmen büyükbaş hayvan ölülerini atıyor. Köpekler günlerce bekleyen hayvan organlarını yiyebiliyor. Bu da hastalıklara neden oluyor.”