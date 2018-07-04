Çocukların güvenliği atlı polislere emanet

Başkent’te atlı polisler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda ve oyun alanlarında çocukların güvenliği ve huzuru için devriye yapıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kent asayişinin sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra parklarda geç saatlere kadar devriye gezerek şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapıyor. Atlı polislerin, parklarda çocukların güvenliği ve huzuru için daha aktif görev yapması çocukları ve aileleri memnun ediyor.

MORAL VE GÜÇ VERDİ

Havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde kalabalıklaşan parklarda devriye gezen atlı polislere, oyun alanlarındaki çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Aileler çocuklarının parklarda güven içinde vakit geçirmesinden memnun olurken, çocuklarıyla parka gelen Evren Kalem, özellikle son dönemlerde yaşanan çocuk kaçırma olaylarının ardından bu uygulamanın velilere moral ve güç verdiğini söyledi.

GÜVENDE HİSSETTİK

Kızını oyun parkında oynatan anne Ayşe Kurt da çocukların güvenliği için özel bir çalışmanın yapılmasını istediğini ifade ederek, "Bir anne olarak son günlerde yaşadığımız Leyla ve Eylül bebek gibi olaylardan sonra bizim de psikolojimiz bozuldu. Ben çocuğumu parklara güvenle getirmek istiyorum. Parkta çocuğum oynarken gözümün arkada kalmasını istemiyorum. Atlı polisleri parkta görünce kendimi güvende hissettim. Bu uygulamanın her zaman devam etmesini istiyoruz" dedi.