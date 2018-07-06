Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>‘Çocuklar için mücadele et”’

Ankara Haberleri: ‘Çocuklar için mücadele et”’

ANKARA HABERLERİ

‘Çocuklar için mücadele et”’

Doğahan GİRİTLİOĞLU
06.07.2018 - 09:28Son Güncelleme :

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Eylül ve Leyla’yla birlikte bir kez daha gündeme gelen çocuk istismarlarına/katliamlarına tepki göstermek amacıyla ‘mavi kurdele’ kampanyası başlattı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

‘Çocuklar için mücadele et”’
UCİM Başkanı Saadet Özkan, “Çocuklar için müdahale et” sloganıyla başlatılan kampanyayla ilgili, “Bu bileklikler ülkemizde birikmiş olan merhamet, şefkat ve sevginin örgütlenmiş hali. Bu yaşananlar siyaset üstü bir durum. Çocuklar için ilk önce özel mahkemeler istiyoruz. Tutuklu yargılamalar istiyoruz. Müfredatta erken çocukluk döneminde çocukları konu hakkında bilinçlendirecek eğitimler istiyoruz. Çocukların kendilerini koruyabileceği bir eğitim sistemi gerekli. Mevcut yasalarımızın çocukların yararına uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Çocuklar için mücadele et”’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Temmuz 2018 tarihinde saat 09 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Çocuklar için mücadele et”’ haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

flaş

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

Kılıçdaroğlu’ndan Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyareti

Sağlık Bakanı: Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak

Sağlık Bakanı: Kanser hastalarımızın tedavisi ücretsiz olacak

Elitaştan OHAL açıklaması: Tezkere geldiği takdirde oylanıyor

Elitaş'tan 'OHAL' açıklaması: Tezkere geldiği takdirde oylanıyor

Bakan Arslan: Meclis yasama olarak çok daha aktif olacak

Bakan Arslan: Meclis yasama olarak çok daha aktif olacak

Kurtulmuş: Turizim sektörü muhteşem bir gelişme içinde

Kurtulmuş: Turizim sektörü muhteşem bir gelişme içinde

Kaza kurbanı ailenin cenazesi Ankarada toprağa verildi

Kaza kurbanı ailenin cenazesi Ankara'da toprağa verildi

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

06 Temmuz 2018, Cuma
  • İmsak
    03:26
  • Guneş
    05:19
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri