‘Çocuklar için mücadele et”’

UCİM Başkanı Saadet Özkan, “Çocuklar için müdahale et” sloganıyla başlatılan kampanyayla ilgili, “Bu bileklikler ülkemizde birikmiş olan merhamet, şefkat ve sevginin örgütlenmiş hali. Bu yaşananlar siyaset üstü bir durum. Çocuklar için ilk önce özel mahkemeler istiyoruz. Tutuklu yargılamalar istiyoruz. Müfredatta erken çocukluk döneminde çocukları konu hakkında bilinçlendirecek eğitimler istiyoruz. Çocukların kendilerini koruyabileceği bir eğitim sistemi gerekli. Mevcut yasalarımızın çocukların yararına uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu.
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