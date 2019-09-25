Cinderesi dönüşümle prestij kazanacak

Çalışmalarla birlikte Payamlıtepe Ormanları, Çevreyolu ve yeni yapılacak olan dev rekreasyon alanının hemen yanındaki bölgenin cazibe merkezine dönüşmesi hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi’nin beraber yürüttüğü çalışmalar kapsamında Feridun Çelik Mahallesi ile Beşikkaya Mahallesi sınırlarında yer alan Cinderesi bölgesinde yeni bir şehir kurulacak. Çok sayıda gecekondunun yıkıldığı Cinderesi’nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesiyle bölgeye modern konutlar inşa edilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yakında ihalesi gerçekleştirilecek projede, hak sahiplerine verilecek olan konutların temellerinin atılması için geri sayım başladı.

TOKİ ŞU AN İHALE AŞAMASINDA

Altındağ Belediyesi tarafından yaklaşık 2 bin 500 metre imarlı yol açımının gerçekleştirildiği Cinderesi, çevresinde gerçekleştirilecek prestij projeleriyle de cazibe merkezine dönüşecek. Geçtiğimiz günlerde Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi konusunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de görüşen ve hak sahiplerinin kira desteği almasını sağlayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Mahallelilerle sohbet eden Başkan Balcı, “Uzun yıllardır çözüm bekleyen Cinderesi’nde önemli adımlar attık. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Yapılacak konutlarla ilgili TOKİ şu an ihale aşamasında. Hedefimiz konutların temellerini bir an önce atarak, hak sahiplerinin yıllardır özlemini çektiği evlerine kavuşmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.