Çiftlikte film gibi operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi adına yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, kentteki, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına, Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikten eroin dağıtıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çiftliği fiziki takibe alan ekipler, şebekenin eroin dağıtımını, dikkat çekmemek için ticari taksi ile yaptığını belirledi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ticari taksinin çiftliğe gelmesiyle operasyon düzenleyen ekipler, kapısını koçbaşı kullanarak kırdıkları evde Afganistan uyruklu bir kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.
TOMA VE PARS EROİN BULDU
Operasyonda, narkotik köpekleri "Toma" ve "Pars" da ticari taksinin motor kısmına ve çiftliğin bahçesindeki üstü kapatılmış kuyuya saklanan yaklaşık 5 kilogram eroini kısa sürede buldu.
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