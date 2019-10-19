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Ankara Haberleri: Çiftlikte film gibi operasyon

ANKARA HABERLERİ

Çiftlikte film gibi operasyon

Aykut KARADAĞ/AA
19.10.2019 - 10:22 |Son Güncelleme :

Ankara narkotik polisleri, kentin dışında bulunan bir çiftliğe zulaladıkları eroini dikkat çekmemek için ticari taksi ile "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına dağıtan şebekeye yönelik düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Aykut KARADAĞ/AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi adına yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, kentteki, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına, Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikten eroin dağıtıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çiftliği fiziki takibe alan ekipler, şebekenin eroin dağıtımını, dikkat çekmemek için ticari taksi ile yaptığını belirledi. 

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ticari taksinin çiftliğe gelmesiyle operasyon düzenleyen ekipler, kapısını koçbaşı kullanarak kırdıkları evde Afganistan uyruklu bir kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

TOMA VE PARS EROİN BULDU

Operasyonda, narkotik köpekleri "Toma" ve "Pars" da ticari taksinin motor kısmına ve çiftliğin bahçesindeki üstü kapatılmış kuyuya saklanan yaklaşık 5 kilogram eroini kısa sürede buldu.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çiftlikte film gibi operasyon hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ekim 2019 tarihinde saat 10 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çiftlikte film gibi operasyon haberi güncellenecektir.

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