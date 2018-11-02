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Ankara Haberleri: Çaylar ıslah edilecek pis koku önlenecek

ANKARA HABERLERİ

Çaylar ıslah edilecek pis koku önlenecek

Hürriyet Haber
02.11.2018 - 10:09Son Güncelleme :

Ankara, Çubuk ve Hatip çaylarının ıslah edileceğini belirten Başkan Mustafa Tuna, “Bu çaylara bulaşan atıkların neden olduğu kirlilik ve pis koku önlenmiş olacak” dedi.

Hürriyet Haber

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen ‘Dünya Şehircilik Günü ve Başkentin Geleceği’ konulu konferansa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kente ilişkin konuştu. Şehrin altyapısının kademe kademe yenilenmesi gerektiğini aktaran Tuna, “Bütün şehrin altyapısına birden bire girdiğin zaman şehir kilitlenecek” dedi. Bu yıl içerisinde ASKİ’nin yaklaşık 1.5 milyar liralık ihale gerçekleştirdiğini

ve inşaatların devam ettiğini anlatan Tuna şöyle devam etti:

ARITMAYA GÖNDERİLECEK

“Önümüzdeki sene bunlar tamamlanacak. Ankara, Çubuk ve Hatip çaylarına dökülen kanalizasyon atıkları da kollektörlerle toplanıp arıtmaya gönderilecek. Bu çaylara bulaşan atıkların neden olduğu kirlilik ve pis koku önlenmiş olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile de raylı sistemler konusunda görüştüm. Aydınlıkevler-Siteler-Kuyubaşı- Havaalanı Hattı, Etlik Hastanesi-Forum Ankara Hattı, Dikimevi-Mamak Hattı ve Söğütözü-ODTÜ Hattı hükümet programına alındı.

RANT ESASLI EMSAL ARTIŞI ÖLDÜ

Göreve geldikten sonra rant esaslı emsal artışları ölmüştür. İzin vermeyeceğiz. Şunu söylemek istiyorum; öyle sıkıntılı yerler var ki, dubleks konutların olduğu alanlarda, bazı parsellerde 20-30 katlı binalar çıkmış. Vatandaş şehrin merkezinden uzak, sakin, bahçeli bir evim olsun istemiş ancak hemen yanında devasa bloklar. Bu hak mı, adalet mi?”

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