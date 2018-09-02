Çanakkale teşekkürü

Rehber eşliğinde Çanakkale’nin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldukları için Başkan Yaşar’a teşekkür eden konuklar, Yaşar’a el yapımı Atatürk portesi hediye etti. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara geziler düzenlemenin sosyal belediyecilik anlayışının gereği olduğunu söyleyen Yaşar, “Her sene binlerce vatandaşı gezilere götürüyoruz. Bu sayede vatandaşlar gittikleri yerlerde oranın tarihi, coğrafyası ve kültürü hakkında bilgi sahibi olarak, ülkemizin güzelliklerini görüyorlar” dedi. Yakın zamanda açılacak olan Barış Tepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nin, Şentepe bölgesine büyük değer kazandıracağını kaydeden Yaşar, “6 bin 281 metrekarelik inşaat alanına sahip tesiste, yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu, bay-bayan hamam, sauna, kafeterya ve kafeterya için teras, YENİMEK kurs merkezi, düğün salonu, bay-bayan tuvaletler, mutfak, doktor odası ve mescit yer alacak. Eylül ayı içinde açmayı planladığımız tesisimiz bölgenin toplumsal hayatına renk katacak” dedi