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Ankara Haberleri: Çanakkale teşekkürü

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Çanakkale teşekkürü

Hürriyet Haber
02.09.2018 - 11:25Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi’nin kültür gezileri kapsamında Çanakkale’ye götürdüğü Şentepeli kadınlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Rehber eşliğinde Çanakkale’nin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldukları için Başkan Yaşar’a teşekkür eden konuklar, Yaşar’a el yapımı Atatürk portesi hediye etti. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara geziler düzenlemenin sosyal belediyecilik anlayışının gereği olduğunu söyleyen Yaşar, “Her sene binlerce vatandaşı gezilere götürüyoruz. Bu sayede vatandaşlar gittikleri yerlerde oranın tarihi, coğrafyası ve kültürü hakkında bilgi sahibi olarak, ülkemizin güzelliklerini görüyorlar” dedi. Yakın zamanda açılacak olan Barış Tepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nin, Şentepe bölgesine büyük değer kazandıracağını kaydeden Yaşar, “6 bin 281 metrekarelik inşaat alanına sahip tesiste, yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu, bay-bayan hamam, sauna, kafeterya ve kafeterya için teras, YENİMEK kurs merkezi, düğün salonu, bay-bayan tuvaletler, mutfak, doktor odası ve mescit yer alacak. Eylül ayı içinde açmayı planladığımız tesisimiz bölgenin toplumsal hayatına renk katacak” dedi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çanakkale teşekkürü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Eylül 2018 tarihinde saat 11 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çanakkale teşekkürü haberi güncellenecektir.

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