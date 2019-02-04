Büyükşehir ekipleri yaraları sarıyor

27 daireden 16’sı ağır hasar alan binada mağdur olan vatandaşların konutları, Büyükşehir Meclisi kararının ardından Kent Estetiği ekiplerince yenilenmeye başladı. Hasar gören binada pencere, ahşap kapı, çelik kapı, duvar yapımı ve boyama konusunda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dairelerin bu ihtiyaçlarını hiçbir ücret almadan onarıyor.

MAHALLE BÜYÜK TELAŞ YAŞADI

Kaymakamlık, ilçe belediyesi ve hayırsever vatandaşların dışında Büyükşehir Belediyesi’nin olaydan sonra desteğini esirgemediğini söyleyen Pursaklar Saray Fatih Mahallesi Muhtarı Sedat Çaldıran, “Patlama ile binanın büyük kısmı tahrip oldu ve tüm mahalle sakinleri büyük telaş yaşadı. Olay sonrası 27 daireden 16’sı zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi hasar gören binada vatandaşların ihtiyaç duyduğu her şeyle ilgilendi. Emeği geçen tüm çalışanlara bina sakinleri adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLDİ

Patlamada evi zarar gören Hafize Akça ise bu desteği hayatı boyunca unutmayacağını belirterek, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bu olay bizi çok korkuttu. Olay esnasında evde değildik, bu sayede yara almadan kurtulduk ama evim yıkıldı. Eşyalarımın hepsi zarar gördü. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi acımızı paylaştı. Yürekten teşekkür ediyorum.”

Bina sakinlerinden Hikmet Keskin de yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Patlama anında can kaybımızın olmaması bizim en büyük tesellimiz. Bina kullanılamaz durumda. Pencerelerimizin takılmasından enkazların kaldırılmasına, çelik kapıların takılmasından temizlik işlerine kadar Büyükşehir Belediyesi mağduriyetimizi giderdi.”