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Ankara Haberleri: Bozuk yollarda bakım çalışması

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Bozuk yollarda bakım çalışması

Hürriyet Haber
30.06.2019 - 14:03Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Kuşcağız Mahallesi Sakız Ağacı Sokak ve 1262. Sokak’ta asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Hürriyet Haber

İlçe genelinde, yoğun yaz yağmuru nedeniyle bozulan ve ulaşımı güçleştiren yolların bakımını kısa sürede tamamlayacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Asfaltlama ve yol tadilatı konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmalarıyla birlikte yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Yerel yönetimlerin vatandaşla arasına mesafe koymaması gerektiğini belirten Başkan Altınok, “Vatandaşların uzak gördüğü hizmetleri yakın etmek belediyelerin temel görevidir. Bu anlamda hizmet noktasında ulaşılabilir olmak, eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderirken de 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışır şehir planlamaları yapmak oldukça önemli” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bozuk yollarda bakım çalışması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bozuk yollarda bakım çalışması haberi güncellenecektir.

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