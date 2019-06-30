Bozuk yollarda bakım çalışması

İlçe genelinde, yoğun yaz yağmuru nedeniyle bozulan ve ulaşımı güçleştiren yolların bakımını kısa sürede tamamlayacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Asfaltlama ve yol tadilatı konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz bozuk ve yıpranmış yolların bakım-onarım çalışmalarıyla birlikte yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Yerel yönetimlerin vatandaşla arasına mesafe koymaması gerektiğini belirten Başkan Altınok, “Vatandaşların uzak gördüğü hizmetleri yakın etmek belediyelerin temel görevidir. Bu anlamda hizmet noktasında ulaşılabilir olmak, eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderirken de 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışır şehir planlamaları yapmak oldukça önemli” dedi.