Bir yılda 56 can aldı

İş güvenliği ve işçi sağlığını artırmak amacıyla çalışmalar yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ‘2018 Yılı İş Cinayetleri Raporu’nu açıkladı. Basına yansıyan haberlerden, kazaların yaşandığı iş yerlerinde çalışan iş güvenliği uzmanlarından ve sendikalardan edinilen bilgilerle oluşturulan rapora göre, Türkiye’de 2018’de yaşanan iş kazalarında en az bin 923 işçi hayatını kaybetti. İşçi ölümümünün en çok yaşandığı il İstanbul olurken, 56 işçinin yaşamını yitirdiği Ankara da listede yedinci sırada yer aldı.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA YÜKSEK

Başkent’teki işçi ölümlerinin en çok yaşandığı sektör ise inşaat oldu. Yaşanan kazalar sonucu 20 işçinin öldüğü inşaat-yol iş koluyla ilgili raporda şu ifadeler yer aldı:

“İnşaat iş kolu geçici-güvencesiz ve kayıt dışı çalışmanın yüksek olduğu bir iş kolu. Bir diğer neden ise Ankara’da inşaat sanayinin etkinliğinin artması ve inşaat iş kolunda hızlı iş yetiştirme, proje ile iş yapma mantığı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin, işverenlerce teferruat ve maliyet yükü olarak görülüp alınmamasından kaynaklanıyor.”

ÖLENLERDEN BİRİ ÇOCUK İŞÇİ

Taşımacılıkta 8, enerjide 6, tarımda 5 ve diğer iş kollarında da 17 kişi geçirdikleri iş kazaları yüzünden yaşamını yitirdi. Raporda, “Ankara’da tarım istihdamı oldukça düşük olmasına rağmen ölümlerin yüzde 8’inin bu iş kolunda olması sektördeki çalışma koşullarını ortaya koyuyor” denildi. Ayrıca hayatını kaybeden işçilerden 6’sının kadın, birinin de 18 yaşından küçük olması dikkat çekti.