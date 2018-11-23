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Ankara Haberleri: “Bir meyve yersen 5 kilometre koş”

ANKARA HABERLERİ

“Bir meyve yersen 5 kilometre koş”

AA
23.11.2018 - 16:33Son Güncelleme :

Yargıtay’ın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara’ya gelen Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtay Konferans Salonu'nda ‘Şeker en tatlı zehirdir’ konulu konferans verdi.

AA

İşlem görmüş rafine unlar, toz şeker ve rafine sofra tuzlarından uzak durulması gerektiğini aktaran Karatay, şekerin hayatları mahvettiğini, şekerli içeceklerin, gebelere yapılan şeker yüklemesinin bütün hücrelere zarar verdiğini belirterek, şekerin, şeker hastalığı, obezite, alzaymır, depresyon, parkinson, kanser hastalıklarına neden olduğunu vurguladı. “Bir meyve yersen 5 kilometre koş ki toksik etkisini vücuttan atabilesin. Tarım zehiriyle yüklü meyveleri yemeyeceksiniz. Elmalarda mineral kalmamış. Çocuk başı gibi elma olmaz. Onun için yemeyin. En sağlıklı meyve zeytindir” dedi. Turp, fıstık, havuç, lahana, karnabahar gibi sebzelerin faydalarına da değinen Karatay, "Turp Doğal probiyotiktir, ömrü uzatır” diye konuştu. 

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