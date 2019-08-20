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Ankara Haberleri: Bir garip lağım problemi

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Bir garip lağım problemi

Beyza COŞKUN
20.08.2019 - 15:49Son Güncelleme :

Türközü Aşıkpaşa Mahallesi 205. Sokak sakinleri, bir aydır sokağa akan lağım suyu sebebiyle zor günler yaşıyor.

Beyza COŞKUN

Lağım rögardan sızmaya devam ederken, kokusu da mahalleliyi rahatsız ediyor. ASKİ ekiplerinin sızıntının 3 numaralı apartmandan kaynaklandığını ve sorunu apartman sakinlerinin yaptırması gerektiğini söyleyerek gittiğini aktaran mahalle Muhtarı Murat Özden, “Apartman sakinleri de ‘Biz yapmayız’ diyor. Vatandaşlar bana, ‘Muhtar olarak sen yapacaksın’ diye geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım” diye isyan etti.

Bir garip lağım problemi

ASKİ YAPSIN PARASINI ÖDEYELİM

Sızıntının diğer binalardan da kaynaklı olabileceğini savunan apartman yöneticisi Mümtaz Çayır da, “Bizim binadan kaynaklandığı söyleniyor ama rögara mı girip baktılar. Burada kaç bina var, onların olmadığı ne malum. Bizim binadan gelse bile asfaltın, çöpün, atık suyun vergisini veriyoruz. Bunu yapmazlarsa verdiğimiz verginin ne anlamı var. Devletin ilgilenmesi lazım. ASKİ dese ki ‘Biz burayı yaptık şu kadar para tuttu’, biz bina sakinleri olarak öderiz. Şimdi biz kazsak elektrik, doğalgaz hattına zarar gelse ASKİ bizden parasını isteyecek” ifadelerini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bir garip lağım problemi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bir garip lağım problemi haberi güncellenecektir.

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