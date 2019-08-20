Bir garip lağım problemi

Lağım rögardan sızmaya devam ederken, kokusu da mahalleliyi rahatsız ediyor. ASKİ ekiplerinin sızıntının 3 numaralı apartmandan kaynaklandığını ve sorunu apartman sakinlerinin yaptırması gerektiğini söyleyerek gittiğini aktaran mahalle Muhtarı Murat Özden, “Apartman sakinleri de ‘Biz yapmayız’ diyor. Vatandaşlar bana, ‘Muhtar olarak sen yapacaksın’ diye geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım” diye isyan etti.







ASKİ YAPSIN PARASINI ÖDEYELİM



Sızıntının diğer binalardan da kaynaklı olabileceğini savunan apartman yöneticisi Mümtaz Çayır da, “Bizim binadan kaynaklandığı söyleniyor ama rögara mı girip baktılar. Burada kaç bina var, onların olmadığı ne malum. Bizim binadan gelse bile asfaltın, çöpün, atık suyun vergisini veriyoruz. Bunu yapmazlarsa verdiğimiz verginin ne anlamı var. Devletin ilgilenmesi lazım. ASKİ dese ki ‘Biz burayı yaptık şu kadar para tuttu’, biz bina sakinleri olarak öderiz. Şimdi biz kazsak elektrik, doğalgaz hattına zarar gelse ASKİ bizden parasını isteyecek” ifadelerini kullandı.