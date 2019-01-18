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Ankara Haberleri: Binalar boşaltıldı istinat duvarı çöktü

ANKARA HABERLERİ

Binalar boşaltıldı istinat duvarı çöktü

Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/DHA
18.01.2019 - 13:34Son Güncelleme :

Mamak’ta bir apartmanın zemininde yaşanan toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişikteki binanın üzerine çöken duvar nedeniyle iki apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/DHA

Mamak Fahri Korutürk Mahallesi 877. Sokak’taki apartmanda yaşayanlar, binadaki çatlakları fark edince polis, itfaiye ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, binanın zemininde kayma olduğunu tespit ederek kaymanın yaşandığı ve bitişiğindeki binadaki vatandaşları tahliye etti. Bina sakinlerinin tahliyesinin ardından toprak kayması yaşandı. Zemini boşalan binanın istinat duvarı bitişikteki aparmanın üzerine devrildi. Göçük nedeniyle evlerinde hasar oluşan iki apartmanın sakinleri, geceyi akraba ve komşularında geçirdi.

MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN

Tahliye edilen bina sakinleri, hasarlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin kısa zamanda giderilmesi için Mamak Belediyesi’ne başvurdu. Apartman sakinlerinden Hasan Gündoğar, "İki binada ortalama 50 daire var. Binalar boşaltıldı, otoparktaki araçlar çekildi, bir saat sonra da duvar çöktü. Üstteki bina 2014’te yapılmış. Burası da en fazla 10 yıllık bir binadır" diye konuştu. Satılmış Kabaçelik ise, “Çardak Apartmanı’nda oturuyorum. Kış günü olduğundan dolayı ilk başta çıkmak istemedik, daha sonra belirti olduğu için çıktık. Ailecek damadımın evinde kalıyoruz. Akrabası olmayanların belediye çadırlarında kalabileceği söylendi” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Binalar boşaltıldı istinat duvarı çöktü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ocak 2019 tarihinde saat 13 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Binalar boşaltıldı istinat duvarı çöktü haberi güncellenecektir.

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