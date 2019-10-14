Başkent sıradan bir yer değil

Ankara’nın Başkent oluşunun 96. yıl dönümü, önceki gün kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda bir resepsiyon verdi. Resepsiyona; Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Meclis Başkan Vekili Levent Gök, Ankara Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Gamze Taşçıer, İbrahim Halil Oral, Durmuş Yılmaz, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yımaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Konuşmasına Türkiye’nin ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için sınır ötesine Barış Pınarı Harekatı’nı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarı dileklerini ileterek başlayan Başkan Yavaş, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

TÜRK GELİŞİMİNİN MEKÂNSAL YANSIMASI

Dünya tarihinde iki tür Başkent olduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, tarihini anlattığı Ankara için şu tanımlamayı yaptı:

“Bazı Başkentler imparatorluk ve krallık merkezleri olarak hanedanlara ev sahipliği yapmış ve kültürlerin kaynaşma potası olmuştur. Bazı Başkentler ise ulusların modern dünya sahnesine çıkmasının göstergesi ve laboratuvarı olmuştur. Başkent Ankara da bu kapsamda, Türk gelişiminin mekânsal yansıması, Cumhuriyet değerlerinin mutfağı olarak tarihteki yerini almıştır. Düşman ordularına ‘dur’ denilen nihai yer olan Ankara, tüm dünyaya milletimizin bağımsızlığa ve hürriyete olan sevdasını bir kez daha kanıtlayan merkez haline dönüşmüştür. Başkent Ankara sıradan bir yer değildir. Var olanı kullanarak, var olanın sınırlarını aşma gayreti, hayal kurma özgürlüğü ve insan kalabilme onurudur. Başkent bizim sevdamızdır.”

Ankara’nın geleceği için tüm paydaşlara birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Yavaş, tüm misafirlerle yakından ilgilendi ve tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

KORTEJE YOĞUN İLGİ







Başkentliler, 2. Meclis önünden Ankara Kalesi’ne kadar devam eden korteje yoğun ilgi gösterdi ve yürüyüş boyunca Seymenler’i alkışladı. Türk bayrakları ile donatılan Başkent’in tarihi ve turistik merkezlerinin ziyaret edildiği kutlama etkinlikleri kapsamında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde de “Büyük Bozkır: Tarih ve Kültür” adlı “Altın Elbiseli Adam” sergisinin resmi kapanış töreni düzenlendi. Başkan Yavaş, törene Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte katıldı. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’un ev sahipliğinde müzeyi gezen Başkan Yavaş, eserleri inceledi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni de ziyaret eden Başkan Yavaş, Ankara Kalesi’nde Seymenlerle de bir araya geldi.