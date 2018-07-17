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Ankara Haberleri: Barınak kapanırsa 250 köpek ortada kalır

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Barınak kapanırsa 250 köpek ortada kalır

Selen TORNACI-Dicle CENGİZ / DHA
17.07.2018 - 15:12Son Güncelleme :

Ankara’da gönüllü olarak 250 sokak köpeğine barınak hizmeti veren İnci Aksoyoğlu bulundukları araziden çıkmaları için baskı gördüklerini ve kendilerine hiçbir belediyenin yer vermediğini öne sürdü. Aksoyoğlu, “Köpeklerimizin ortada kalmasından korkuyoruz" dedi.

Selen TORNACI-Dicle CENGİZ / DHA

Etimesgut ve Yenimahalle ilçe sınırlarındaki bir arazide 12 yıl önce arsa sahibinin geçici izniyle sokak köpeklerine gönüllü barınak hizmeti vermeye başlayan İnci Aksoyoğlu ve Hatice Çiçek, 250 köpeğin ortada kalmasından korkuyor. İnci Aksoyoğlu ve Hatice Çiçek’in sokak köpeklerini korumak için gönüllü olarak kurdukları barınağın kaldırılması için civardaki arsa sahiplerinin satışlarını engellediği gerekçesiyle baskıda bulunduklarını iddia ettiler. Aksoyoğlu, "Barınağın bulunduğu bölgenin toplu yaşam alanına dönüştürülmesi gerekçe olarak gösteriliyor ve bizim bu barınağı kaldırmamız isteniyor. Bizim kapımıza dozer dayanırsa biz bu hayvanları nereye götüreceğiz, kime teslim edeceğiz. Kimseye teslim edemeyiz, bizim ölmemiz lazım. Köpeklerimizin ortada kalmasından korkuyoruz Bu hayvanları kimseye veremeyiz. Bizim bir yere ihtiyacımız var. Bütün belediyelere gittik 'bize yer verin´ diye. Ama yok. İnsana yer var ama hayvana yok. Niye, bunlar can değil mi?" dedi.

'NE MAMA, NE YİYECEK, HİÇBİR ŞEY YOK´

Aksoyoğlu, hiçbir belediye ve hayvan derneklerinden de kendilerine yardımda bulunulmadığını da öne sürerek, şunları söyledi:

“Bize çok nadiren okullardan çıkan yemekler getiriliyor. Sadece sayıları çok az olan hayvan severlerin desteğini alıyoruz. O da neye yetecek, burada 250 tane köpek var. Başta gıda yardımı olmak üzere her türlü desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Biz para yardımı kabul etmiyoruz. Sadece mama ve ilaç desteği bekliyoruz. Bizim derdimizi anlaması için insanın bir gün bizimle yaşaması lazım."

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