Baran’dan gençlere: Tatil de yapın geleceğe de hazırlanın

ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Baran, kendisinin eğitim aldığı yıllarda yaz tatillerinde çırak olarak çalıştığı bilgisini vererek, “Gençlerimiz tatil de yapsınlar ancak kendilerini geleceğe de hazırlasınlar” dedi. Baran özetle şöyle devam etti:



YENİ İŞ İMKÂNLARI OLUŞACAK



“Dünya hızlı bir dönüşüm içinde. Dijitalleşme bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkânları oluşacak. Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız. Ankara Ticaret Odası olarak koordinatörlüğünü yaptığımız bu proje ile bir yandan ihtiyaç duyulan vasıflı iş gücü arzının yetişmesine katkı sağlıyoruz, bir yandan da iş dünyası ile üniversiteler arasındaki diyalogu güçlendiriyoruz.”

348 ÖĞRENCİYE YURT DIŞI STAJI

Avrupa Birliği (AB) projelerinin hem AB hem de Türkiye açısından faydalı olduğunu söyleyen Baran, ATO'nun 2014-2015, 2012-2017 dönemlerinde yürüttüğü YİTAK projesiyle toplam 308 öğrenciyi 25 ülkeye staj yapmak üzere gönderdiğine değindi. Projenin 2017-2019 döneminde 40 öğrencinin staj yapmak, 17 personelin de eğitim almak üzere Avrupa ülkelerine gittiğini kaydeden Baran, projenin dördüncü dönemini gerçekleştirmek üzere kolları sıvadıklarını söyledi.