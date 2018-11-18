Baran: ‘İngilizler bile farkında biz değiliz’

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Hürriyet Ankara’nın 14 Kasım’da ‘İstanbul’u unutun Ankara’yı gezin’ haberiyle gündeme getirdiği İngiliz seyahat yazarı Terry Richardson’ın Ankara yazısına dikkat çekerek, “İngilizler bile Ankara’nın farkında biz farkında değiliz” diye konuştu. Baran, başkanlığını AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın yaptığı Başkent Ankara Meclisi’ni ziyaret etti. Hamamarkasında bulunan Ayhan Sümer Kültür Sanat Merkezi’ndeki ziyarette konuşan Baran, 1962’den bugüne kadar Ankara’da yaşadığını söyleyerek Siirt doğumlu olmasına rağmen kendisinin iyi bir Ankaralı olduğuna dikkat çekti. “Ankara’yı bir Ankaralıdan daha iyi bilirim” diyen Baran şöyle konuştu:

DERDİMİZ ANKARA SEVDAMIZ ANKARA

“Derdimiz Ankara, sevdamız Ankara. Birkaç gün önce Hürriyet Ankara Gazetesi’nin manşetinde İngiliz bir gazetecinin Ankara hakkında yazdıklarını okudum. İngiliz gazeteci Ankara’yı övmüş ‘İstanbul’u unutun’ diyordu. Söyleyeceğim şu; İngilizler bile Ankara’nın farkında biz farkında değiliz. Gelecek nesile daha güzel bir Ankara bırakmak için mücadele ediyoruz. Ankara’nın değerlerini ortaya çıkaracak bir farkındalık çıkarılması gerekiyor. 80 Milyonluk bir ülkenin Başkent’inde 25 yıldır milli maç oynanmamış olması ve bir fuar alanının bulunmaması inanılmaz bir ihmal.”

GÜZEL ŞEYLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ana amaçlarından birinin Ankara’yı sahipsizlikten kurtarmak ve bir Başkentlilik bilinci geliştirmek olduğunu belirten Ceylan da, hemşehri derneklerinin tek çatı altında toplandığı, federasyonları da tek çatı altında toplayan Ankara’daki tek sivil toplum örgütü olduklarının altını çizdi. Bir şehrin ana sorunlarının STK’ların bir araya gelerek güç birliği oluşturması sonucunda çözülebileceğini vurgulayan Ceylan, “STK’larımızla Başkentlilik bilincini geliştiriyoruz, Ankara için güzel şeyler yapmak için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.