Bakımın amacı güvenilirliği arttırmak





Protokol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender arasında imzalandı.

İmzalanan protokol ile ilçe asansörlerinin tescil ve yıllık periyodik kontrolleri, MMO tarafından yapılacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Asansörlere uygulanan bakımın amacı asansörlerin performansını ve güvenilirliğini arttırmak” dedi.



2019’DA 263 ASANSÖR MÜHÜRLENDİ



Çankaya Belediyesi de asansör denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, 2019’da 20 bin 878 denetim sonucu 263 asansörü riskli bularak mühürledi. Denetimler sonucu 7 bin 815 asansöre kırmızı (kullanılamaz), bin 589 asansöre sarı (güvensiz), 7 bin 167 asansöre mavi (hafif kusurlu) ve 4 bin 307 asansöre yeşil (güvenli) etiket verildi.