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Ankara Haberleri: Bakımın amacı güvenilirliği arttırmak

ANKARA HABERLERİ

Bakımın amacı güvenilirliği arttırmak

Hürriyet Haber
21.01.2020 - 16:15 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) Asansör Merkezi (AKM) ile 4 yıllık protokol yeniledi.

Hürriyet Haber

Bakımın amacı güvenilirliği arttırmak

Protokol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender arasında imzalandı.

İmzalanan protokol ile ilçe asansörlerinin tescil ve yıllık periyodik kontrolleri, MMO tarafından yapılacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Asansörlere uygulanan bakımın amacı asansörlerin performansını ve güvenilirliğini arttırmak” dedi.

2019’DA 263 ASANSÖR MÜHÜRLENDİ

Çankaya Belediyesi de asansör denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, 2019’da 20 bin 878 denetim sonucu 263 asansörü riskli bularak mühürledi. Denetimler sonucu 7 bin 815 asansöre kırmızı (kullanılamaz), bin 589 asansöre sarı (güvensiz), 7 bin 167 asansöre mavi (hafif kusurlu) ve 4 bin 307 asansöre yeşil (güvenli) etiket verildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakımın amacı güvenilirliği arttırmak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ocak 2020 tarihinde saat 16 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakımın amacı güvenilirliği arttırmak haberi güncellenecektir.

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