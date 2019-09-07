Badem Bursu meyvesini verdi

Çanakkale’de şehit düşen her bir Ankaralı için 2008’de Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde bin 764 badem ağacı dikildi. OSB yönetimi, badem ağaçlarının hasadından elde edilen geliri ile son üç yıldır meslek lisesi öğrencilerine burs olarak veriyor. Badem Bursu ile öğrenciler hayallerine kavuşuyor. Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden birincilikle mezun olan Enes Coci de, üç yıl boyunca ‘Badem Bursu' aldı. Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü’nü kazanan Coci, üniversiteyi de birincilikle bitirmeyi hedefliyor. Burs sürecini ve planlarını anlatan Enes Coci, şöyle konuştu:

BURSLARIMIZI ELLERİMİZLE TOPLADIK

“Çocukluğumda babam oyuncak uçak almıştı. Birkaç gün oynadıktan sonra merak edip içini açtım. Uçaklara ilgim daha o yaşta vardı. Sadece uçaklar değil, teknik mekanik her şeyi merak ederdim. Lisede benim de bursları araştırdığım bir dönemde hocamız Anadolu OSB’nin burslarından bahsetti. Böylece 10’uncu sınıfta burs almaya başladık. Anadolu OSB’den yalnızca burs almadım, aile gibi olduk. Badem ağaçlarından burslarımızı kendi ellerimizle topladık. Hedeflerim için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Hedefim uçak sanayisinde gelişime katkıda bulunmak. Üzerimde emeği geçen Anadolu OSB, hocalarım ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

GEÇEN YIL 41 ÖĞRENCİ YARARLANDI

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da Badem Bursu’nun hikâyesi ve amacını şöyle anlattı: “Çanakkale Şehitleri’nin anısına 1764 badem ağacı diktik, ağaçlar 11 yaşına geldi. Hem şehitlerimizi yad etmek hem de bu ağaçların geliriyle mesleki eğitime destek vermek istedik. Üç yıldır öğrencilerimize burs veriyoruz. Geçen yıl 41 öğrencimize burs verdik. Bursiyerlerimize staj, yaz çalışması, istihdam imkânları sunduk. Amacımız, tek başına işletmelerin ihtiyacını karşılamak değil, hem bölge hem de ülke ihtiyacını karşılamak.”