Ayağımızı yere sağlam basmamız ve Ankara'yı riske etmememiz gerekiyor

“Ankara’da yaşayan vatandaşlarımızın gerçekçi davranacaklarını, hayal peşinde koşmadan Ankara’nın hizmet almasının önüne bir engel koyacaklarını zannetmiyorum. Benim öngörüm 25 ilçenin 24’ünde Cumhur İttifakı söz sahibi olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin şekillenmesi Cumhur İttifakı’nın güçlü bir yapısını ortaya çıkaracaktır. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerinin 100’den fazla olacağını göstermektedir.

SIKINTILARLA KARŞI KARŞIYA KALIR

Ankara’da seçimi Sayın Mehmet Özhaseki kazanacak. Değişik düşünceyle değerlendirsek, karşı ittifakın adayının kazanacağını düşünsek, sonuç itibarıyla Ankara’da çalışmalarını yürütürken gerçekten çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağı aşikardır. Böyle bir durum olursa Ankara’da önümüzdeki 5 yılda hizmet ciddi manada aksayacaktır. Ankara’da yaşayan insanlarımız kaybedecektir, bu da hepimizin kaybedeceği manasına gelir.

GÜÇLÜ BİR SİYASİ İRADEYLE OLACAK

Ben İstasyon Caddesi’nin genişlemesini istiyorum. Bunun için Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü olması lazım. Ben Eryaman metrosunun Törekent’ten U dönüşü yaparak Sincan ve Bağlıca’dan Yaşamkent’e bağlanmasını istiyorum. Bunlar olmazsa olmaz. Diğer ilçelerde buna benzer bir sürü beklenti var. Bunlar parayla ve güçlü bir siyasi iradeyle olacak.

Ben inandırıyorum ki Ankara’da yaşayan hemşehrilerimiz 31 Mart’ta çok sağlıklı karar verecek, duygusal davranmayacak. Esas hemşehricilik Ankara’nın ve Ankara’da yaşayanların hizmet almasının önünü açmaktır. Duygusal davranırsak 1 Nisan sabahı ‘eyvah ne yaptık’ deme ihtimalimiz çok yüksektir. Gerçekçi olup ayağımızı yer sağlam basmamız ve Ankara’yı riske etmememiz gerekiyor.”