Avukatlık hayali 26 yıl sonra gerçekleşti

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olan evli ve 2 çocuk babası görme engelli 53 yaşındaki Ercan Yıldız, okulu bitirdikten sonra maddi sıkıntılar nedeniyle iş hayatına atıldı. 17 yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hukuk müşavirliğinde raportör olarak çalışan Yıldız, bir süre önce emekli oldu. Yıldız, emekli olduktan sonra avukatlık yapabilmek için kendisi gibi görme engelli olan avukat Osman Sezer'in yanında staj eğitimine başladı. Üniversite okuduğu dönemde görme engellilerin ders çalışmasının zor olduğunu belirten Yıldız şunları söyledi:

AVUKAT OLMAYI ÇOK İSTİYORUM



“Kitapları kasetlere okutup, onları dinleyerek çalışıyorduk. Şimdi artık bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayarlarda konuşan sesli programlar var. Bu programlar sayesinde dinleyerek çalışabiliyorum. Engelliler olarak sadece fırsat istiyoruz. Stajımı tamamlayıp avukat olmayı çok istiyorum. Bir insanın isterse her şeyi yapabileceğini düşünüyorum.

DESTEKLE AŞILAMAYACAK YOL YOK

Görme engelli olmam buna engel değil. Bunu da başarıp davalarıma bir an önce girmek için sabırsızlanıyorum. Siz fırsatı insanlara verirseniz ve biraz da destek olursanız bizim için aşılamayacak yol yok. Büro açacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çalışmak istiyorum. Ben de insanlığa bir katkı sağlamak istiyorum. Devlet beni 15 sene okuttu. Bana imkan tanıdı. Emeklerimin heba olmasını istemiyorum.”

AZMİNİ GÖSTERMİŞ OLDU

Ercan Yıldız´ın 16 yaşındaki kızı İklim Eylül Yıldız, “Babam stajını tamamlayıp avukat olamadı ama şimdi 53 yaşında olmasına rağmen staj yapıyor. Kendisi çok azimli ve kararlı bir insandır. Bu azmini de bize 53 yaşında staj yaparak göstermiş oldu” dedi. Ercan Yıldız 9 yaşında çelik çomak oynarken iki gözünü de kaybetmiş.