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Ankara Haberleri: Avukatlık hayali 26 yıl sonra gerçekleşti

ANKARA HABERLERİ

Avukatlık hayali 26 yıl sonra gerçekleşti

Kaan ULU/DHA
03.06.2019 - 15:46Son Güncelleme :

Hukuk fakültesinden 26 yıl önce mezun olan ancak stajını yapamayan 53 yaşındaki görme engelli Ercan Yıldız, yıllar sonra kendisi gibi görme engelli bir avukatın yanında staj eğitimine başladı. Yıldız, “Büro açacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” diyor.

Kaan ULU/DHA

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olan evli ve 2 çocuk babası görme engelli 53 yaşındaki Ercan Yıldız, okulu bitirdikten sonra maddi sıkıntılar nedeniyle iş hayatına atıldı. 17 yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hukuk müşavirliğinde raportör olarak çalışan Yıldız, bir süre önce emekli oldu. Yıldız, emekli olduktan sonra avukatlık yapabilmek için kendisi gibi görme engelli olan avukat Osman Sezer'in yanında staj eğitimine başladı. Üniversite okuduğu dönemde görme engellilerin ders çalışmasının zor olduğunu belirten Yıldız şunları söyledi:

AVUKAT OLMAYI ÇOK İSTİYORUM

“Kitapları kasetlere okutup, onları dinleyerek çalışıyorduk. Şimdi artık bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayarlarda konuşan sesli programlar var. Bu programlar sayesinde dinleyerek çalışabiliyorum. Engelliler olarak sadece fırsat istiyoruz. Stajımı tamamlayıp avukat olmayı çok istiyorum. Bir insanın isterse her şeyi yapabileceğini düşünüyorum.

DESTEKLE AŞILAMAYACAK YOL YOK

Görme engelli olmam buna engel değil. Bunu da başarıp davalarıma bir an önce girmek için sabırsızlanıyorum. Siz fırsatı insanlara verirseniz ve biraz da destek olursanız bizim için aşılamayacak yol yok. Büro açacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çalışmak istiyorum. Ben de insanlığa bir katkı sağlamak istiyorum. Devlet beni 15 sene okuttu. Bana imkan tanıdı. Emeklerimin heba olmasını istemiyorum.”

AZMİNİ GÖSTERMİŞ OLDU

Ercan Yıldız´ın 16 yaşındaki kızı İklim Eylül Yıldız, “Babam stajını tamamlayıp avukat olamadı ama şimdi 53 yaşında olmasına rağmen staj yapıyor. Kendisi çok azimli ve kararlı bir insandır. Bu azmini de bize 53 yaşında staj yaparak göstermiş oldu” dedi. Ercan Yıldız 9 yaşında çelik çomak oynarken iki gözünü de kaybetmiş.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Avukatlık hayali 26 yıl sonra gerçekleşti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Haziran 2019 tarihinde saat 15 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Avukatlık hayali 26 yıl sonra gerçekleşti haberi güncellenecektir.

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