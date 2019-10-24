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Ankara Haberleri: ATO’dan Oxford’a ‘simit’ başvurusu

ANKARA HABERLERİ

ATO’dan Oxford’a ‘simit’ başvurusu

Hürriyet Haber
24.10.2019 - 09:08 |Son Güncelleme :

ATO Başkanı Gürsel Baran, Oxford İngilizce Sözlüğü’ne giren ‘simit’ kelimesi için kullanılan tarifin ‘Ankara simidi’ olduğunu belirterek, “Uluslararası tanıtımı açısından önemli bir adım. Simit yerine Ankara simidi kelimesinin kullanılması için Oxford İngilizce Sözlüğü’ne müracaat edeceğiz” dedi.

Hürriyet Haber

Dünyanın en tanınmış dil bilgisi kitaplarının başında yer alan Oxford İngilizce Sözlüğü’nün, ekim ayı güncellemesiyle veri tabanına Türk kültürünün vazgeçilmez yiyeceği ‘simit’i alması, Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) harekete geçirdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sözlükte; “Türkiye menşeli, pişirmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü” şeklinde tarif edilen simidin, Ankara simidi olduğunu söyledi. Hürriyet Ankara’ya açıklama yapan Baran, sözlüğe giren ‘simit’ kelimesinin ‘Ankara simidi’ olarak güncellenmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

ATO’dan Oxford’a ‘simit’ başvurusu

2017’DE TESCİL ALDIK

“Coğrafi işaret tescili aldığımız Ankara simidinin Oxford İngilizce Sözlüğü’nde yer alması, uluslararası tanıtımı açısından önemli bir adım. Türkiye’nin pek çok ilinde üretiliyor ama sözlükte tarif edilen ‘pekmeze bulanarak pişirilen simit’, Ankara simididir. İlimize özgü bu ürünün coğrafi işaret tescili alması için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmuş ve 2017 yılında tescil almıştık.

ATO’dan Oxford’a ‘simit’ başvurusu

TANITIMI OXFORD YAPTI

Bu gelişmeyle de simidin, uluslararası tanıtımını Oxford yapmış oldu. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak sözlükte güncelleme yapılması ve simit yerine direkt Ankara simidi kelimesinin kullanılması için Oxford İngilizce Sözlüğü’ne önümüzdeki günlerce müracaat edeceğiz.”

SÖZLÜĞE GİRECEK EN AZ 500 ÜRÜN

Coğrafi işaret konusuyla yakından ilgilendiklerinin altını çizen Baran, geçen ay düzenledikleri ‘2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ni de hatırlatarak, “Türkiye kendine has iklimi ve bitki örtüsüyle zengin bir ülke. Coğrafi işaret tescili alabilecek ürün sayısının 2 bin 500 olduğu belirtiliyor. Halihazırda tescil almış ürün sayımız ise 446. Sözlüğe girecek en az 500 ürünümüzün daha olduğunu söyleyebiliriz. Düzenlediğimiz zirveye uluslararası alım heyetleri de davet ettik. Çok verimli görüşmeler gerçekleşti. Yöresel ve geleneksel ürünlerimizin yabancı ülke raflarında yer alması için gayret sarf ediyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimiz uluslararası pazarda hak ettikleri yeri alacak” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ATO’dan Oxford’a ‘simit’ başvurusu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ekim 2019 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ATO’dan Oxford’a ‘simit’ başvurusu haberi güncellenecektir.

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