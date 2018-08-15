ATO’dan dolar hamlesi: Biz de varız

*Hizmet binası yapımı ertelendi

*Yerli ürünler tercih edilecek

*Döviz kuru için masaya oturulacak

ATO, bu kapsamda üyelerine yeni bir nefes kredisi başlatılması için girişimde bulunacak, üyelerin ödemelerinin tarafların anlaşacağı makul bir döviz kuru üzerinden yapılması için çalışmalara başlanacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, son günlerde döviz kurunda yaşanan artış ve piyasalara yansıyan sıkıntılı dönemle beraber ATO Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. ATO Congresium’da gerçekleşen toplantıda konuşan Baran, ekonomik cephede büyük bir taarruzla karşı karşıya kalındığını vurgulayarak, “Finans otoriteleri ve iş çevreleri bu dalgalanmanın ekonomik verilere dayanmadığını, siyasi olduğunu ve spekülatif hareketlerin yaşandığını dile getiriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana ekonomik cephede teyakkuz halinde olduğumuzu ve milli seferberlik şuuru ile hareket ettiğimizi ilan etmiştik. Gün bu gündür. Gün; el ele, gönül gönüle vererek yarının güçlü ve büyük Türkiye’si için hep beraber çalışma günüdür” dedi. ATO Yönetim Kurulu’nun konuyu gündeme aldığını belirten Baran, 5174 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak aldıkları kararları şöyle sıraladı:

PROJE KAYNAĞI ÜYELERE AYRILACAK

“ATO’nun mevcut hizmet binasının yerine yapmak üzere projesi hazırlanan ATO Hizmet Binası Projesi ertelendi. Bina yapmak için ayıracağımız kaynağı, üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz. Daha önce iki kez yaptığımız ve toplamda 2.5 milyar liralık fon oluşturduğumuz düşük maliyetli ‘Nefes Kredisi’ örneklerinde olduğu gibi üyelerimize yeni bir nefes kredisi başlatılması için girişimde bulunacağız.

SATIN ALMADA YERLİYE ÖNCELİK

“ATO olarak, mal ve hizmet tedariğinde yerli malına öncelik tanıyacağız. Satın alacağımız ürünlerde maliyeti yüksek dahi olsa yerli ürünü ithal ürüne tercih edeceğiz. Kullandığımız her ithal ürün o yabancı ülkenin istihdamına, üretimine, vergisine katkı sağlıyor. Bu katkının kendi ülkemizde kalmasına bugüne kadar gösterdiğimizin üzerinde itina göstereceğiz.

MAKUL DÖVİZ KURUNDA ANLAŞILACAK

Yaptıkları sözleşmeler gereği, mal ve hizmet tedariklerini döviz ile yapan üyelerimiz mevcut. Bu üyelerimiz dolar merkezli kuşatma nedeniyle büyük sıkıntı yaşamaktalar. Dövize dayalı ihalelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Üyelerimizin ödemelerinin tarafların anlaşacağı makul bir döviz kuru üzerinden yapılması için girişimlerde bulunacağız. Mesele acildir. Hiç kimsenin üretmeme, iş yapmama, bekleme lüksü yoktur.”

REEL SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMALILAR

BANKALARA çağrıda bulunuyoruz. Merkez Bankası’nın bankaların önünü açmak için ortaya koyduğu iradeyi bankalar da reel sektörün önünü açmak için koymalı. Zaman, tereddüt etme veya tedirgin olma zamanı değil. Zaman, ortaya irade koyarak, girişimde bulunma zamanı. ‘Ülkem varsa ben varım’ mantığından hareketle bu süreçte üretici yerli ve yabancı firmaları da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz seferberliği çağrısına ATO olarak tek vücut halinde cevap veriyoruz: Bizde varız diyoruz.”