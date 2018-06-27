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Ankara Haberleri: ATO kadın üye buluşması

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ATO kadın üye buluşması

Hürriyet Haber
27.06.2018 - 09:48Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Oda Meclisi ve meslek komitelerinin kadın üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kadın üyelerle sektörlerin sorunları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Baran:''Kadın üye sayısını artırmayı hedefliyoruz ''

Hürriyet Haber

Kadın girişimci oranının yüzde 8 seviyesinde olduğunu ifade eden Baran, "Yeni iş sahaları oluşturarak kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve ekonomiyi büyütmenin yolu kadın girişimciliğin teşvik edilmesinden geçiyor" değerlendirmesinde bulundu. Baran, ATO organlarındaki kadın üye sayısının 14 Nisan seçimleriyle artmasına rağmen yetersiz olduğunu vurgulayarak, bunu daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

ÖRNEK VE MODEL OLMALIYIZ

ATO Meclis Üyesi Belgin Sağdıç da sektör sorunlarını ATO gibi güçlü bir sivil toplum kuruluşunun çatısı altında çözmek ve sektörleri daha ileriye taşımak için görev üstlendiklerini ifade etti. Komitelerde 17, ATO Meclisi’nde ise 2 kadın üye bulunduğuna işaret eden Sağdıç, gelecek dönemde daha fazla kadın üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Sağdıç, bu hedefe, yapılacak çalışmalarla ulaşılacağını belirterek, "İş dünyasındaki kadın temsilcilere yapacağımız çalışmalar ve yürüteceğimiz projelerle örnek ve model olmalı, onları bu sorumlulukları almaya teşvik etmeliyiz. ATO her konuda olduğu gibi bu konuda da öncülük edecek ve diğer odalar nezdinde de lokomotif görevi görecektir" ifadesini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ATO kadın üye buluşması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2018 tarihinde saat 09 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ATO kadın üye buluşması haberi güncellenecektir.

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