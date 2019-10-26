Atlı birliklere iki aşamalı eğitim

'Temel at biniciliği' ve 'ileri düzey binicilik'ten oluşan iki aşamalı eğitimlerde polisler, senaryo gereği izinsiz gösteri yapan gruba başarıyla müdahale etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Polis Atlı Birlikleri, Başkent'te izinsiz gösterilere müdahalenin yanında, özellikle mesire alanları, yürüyüş alanları gibi bölgelerde devriye faaliyetlerinde görev yapıyor. Atlı birlikler, derbi maçlarda stadyumların çevresinde de taraftar olaylarına karşı devriye geziyor.

CAYDIRICI ETKİSİ VAR

Özellikle toplumsal olaylarda atların caydırıcı etkisi büyük oluyor. Fiziki yapıları heybetli olan atlar, marjinal grupların tespitleri ve izinsiz gösteri yapan grupların dağıtılmasında rol oynuyor. Atın üzerinde yüksekte bulunan polis, eylemci grupların içerisindeki gelişmeleri tespit edebiliyor. Böylece gruplar atlarla yönlendirilebiliyor. Oluşan olaylar karşısında atlar işitsel ve görsel nesnelere karşı duyarlı olup, takip edebiliyor, grupları çembere alıp, dağıtmada etkin görev üstleniyor. Ankara'daki merkezde İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki diğer atlı polis adayı memurlarına da eğitim veriliyor.