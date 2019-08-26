Ateş adamlar 2 bin 461 yangına müdahale etti  

İtfaiyenin yangın istatistik raporlarına göre dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibrit, son 60 günde bin 334 yangının çıkış nedeni olarak açıklandı. Raporda; 252 yangının elektrik kontağından, 29 yangının baca tutuşmasından, 119 yangının sabotaj kaynaklı çıktığından, 1 yangının ise yıldırım çarpması sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.

ASILSIZ İHBARLAR MEŞGUL ETTİ

Aynı dönem içinde itfaiye merkezine gelen 69 asılsız ya da yangın olasılığıyla yapılan ihbarlara dikkat çekilen raporda, asılsız ihbarların İtfaiye ekiplerini boş yere meşgul ettiğine, bunun hem zaman kaybına hem de ağır sonuçlara neden olabileceğine vurgu yapıldı. Ankara İtfaiyesi, açık veya kapalı çöp depolama alanlarında meydana gelen 181 yangına, konut ve işyerlerinde çıkan 51 yangına, motorlu araçlarda 133 yangına, gecekondularda 44 yangına, bahçelik alanlarda ise 53 yangına daha müdahale etti.

186 TRAFİK KAZASINA MÜDAHALE





Başkent ve çevresinde meydana gelen 155’i otomobil, 10’u TIR, 7’si kamyon, otobüs, iş makinası ve diğer 14 aracın karıştığı toplam 186 trafik kazasına müdahalede bulunan Ankara itfaiyesi, kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekipler temmuz ve ağustosta 514’ü kedi, 257’si kuş, 85’i köpek, 100’ü değişik türde toplam 956 hayvanı, bulunduğu zor durumundan kurtararak sahiplerine verdi ya da veterinerlere teslim etti.

DESTEK HİZMETİ VERİLDİ





İtfaiye ekipleri ayrıca aynı dönemde 92 binanın baca temizliğini yaparken, 107 su baskınına müdahale edip, su tahliyesini gerçekleştirdi. 113 olayda asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtaran, 44 intihara teşebbüs olayını önleyen Ankara İtfaiye ekipleri, 19 kilitli kalan kapıyı açarak vatandaşlara yardım etti. 50 günlük süreçte işyerlerine uygunluk raporundan bilgilendirmeye, proje onayından denetimlere kadar çok sayıda destek hizmeti sağlayan ekipler, sertifikalı eğitim, hizmet içi eğitim programları, seminerler ve tatbikatlarla da toplam 3 bin 362 kişiyi yangına müdahale konusunda bilinçlendirdi.