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Ankara Haberleri: Ateş adamlar 2 bin 461 yangına müdahale etti  

ANKARA HABERLERİ

Ateş adamlar 2 bin 461 yangına müdahale etti  

AA
26.08.2019 - 14:42Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, temmuz ayının tamamında ve ağustos ayının ilk 19 gününde Başkent’te meydana gelen 2 bin 461 yangına müdahale etti.

AA

İtfaiyenin yangın istatistik raporlarına göre dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibrit, son 60 günde bin 334 yangının çıkış nedeni olarak açıklandı. Raporda; 252 yangının elektrik kontağından, 29 yangının baca tutuşmasından, 119 yangının sabotaj kaynaklı çıktığından, 1 yangının ise yıldırım çarpması sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.

ASILSIZ İHBARLAR MEŞGUL ETTİ

Aynı dönem içinde itfaiye merkezine gelen 69 asılsız ya da yangın olasılığıyla yapılan ihbarlara dikkat çekilen raporda, asılsız ihbarların İtfaiye ekiplerini boş yere meşgul ettiğine, bunun hem zaman kaybına hem de ağır sonuçlara neden olabileceğine vurgu yapıldı. Ankara İtfaiyesi, açık veya kapalı çöp depolama alanlarında meydana gelen 181 yangına, konut ve işyerlerinde çıkan 51 yangına, motorlu araçlarda 133 yangına, gecekondularda 44 yangına, bahçelik alanlarda ise 53 yangına daha müdahale etti.

186 TRAFİK KAZASINA MÜDAHALE

Ateş adamlar 2 bin 461 yangına müdahale etti

Başkent ve çevresinde meydana gelen 155’i otomobil, 10’u TIR, 7’si kamyon, otobüs, iş makinası ve diğer 14 aracın karıştığı toplam 186 trafik kazasına müdahalede bulunan Ankara itfaiyesi, kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekipler temmuz ve ağustosta 514’ü kedi, 257’si kuş, 85’i köpek, 100’ü değişik türde toplam 956 hayvanı, bulunduğu zor durumundan kurtararak sahiplerine verdi ya da veterinerlere teslim etti.

DESTEK HİZMETİ VERİLDİ

Ateş adamlar 2 bin 461 yangına müdahale etti

İtfaiye ekipleri ayrıca aynı dönemde 92 binanın baca temizliğini yaparken, 107 su baskınına müdahale edip, su tahliyesini gerçekleştirdi. 113 olayda asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtaran, 44 intihara teşebbüs olayını önleyen Ankara İtfaiye ekipleri, 19 kilitli kalan kapıyı açarak vatandaşlara yardım etti. 50 günlük süreçte işyerlerine uygunluk raporundan bilgilendirmeye, proje onayından denetimlere kadar çok sayıda destek hizmeti sağlayan ekipler, sertifikalı eğitim, hizmet içi eğitim programları, seminerler ve tatbikatlarla da toplam 3 bin 362 kişiyi yangına müdahale konusunda bilinçlendirdi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ateş adamlar 2 bin 461 yangına müdahale etti   hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ateş adamlar 2 bin 461 yangına müdahale etti   haberi güncellenecektir.

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