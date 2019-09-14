Aşure buluşması

Muharrem ayı dolayısıyla matem orucu tutan vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi tarafından Alevi vatandaşların hizmetine sunulan Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Dualarla başlayan etkinliğe; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı ve Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Saz eşliğinde deyişlerin söylendiği günde, birlik ve beraberlik mesajları verilirken sahneye koyulan aşure, Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy tarafından dua eşliğinde vatandaşlara ikram edildi. Muharrem Matemi’nin bir amacı ve felsefesi olduğuna değinen Başkan Yaşar, “Biz Türk Ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz, bir ve bütün olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DAYANIŞMA VE PAYLAŞMANIN SİMGESİ

Mamak Belediyesi ise Muharrem Ayı vesilesiyle Yeni Mamak Merkez Cami önünde cuma namazı sonrası aşure dağıttı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse aşure almak için sıraya giren vatandaşlarla tek tek tokalaşarak Muharrem Ayı’nı kutladı. Aşurenin dayanışma, paylaşma ve hoşgörünün simgesi olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Her biri ayrı bir lezzete sahip olan bakliyat ve meyveler bir araya gelerek son derece güzel bir lezzet oluşturuyor. Bizlerde farklılıklarımızı bir yere bırakarak her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Muharrem ayınız ve aşure gününüz hayırlara vesile olsun” dedi.

1 HAFTADA 10 BİN KAP

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da Hüseyin Gazi Mahallesi’nde düzenlenen programda kaynayan kazandan vatandaşlara aşıre dağıttı. Belediye olarak 10 bin kap aşure paylaştıklarını belirten Balcı, “Aşure’nin yapımı ve paylaşılması çok önemlidir. İslam inancına göre Ramazan ayından sonra en faziletli ay, Muharrem ayıdır” dedi.