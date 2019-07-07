AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı

YAVAŞ’A ÇAĞRI YAPTI



Çayyolu metrosunu Ankaray’a bağlayacak olan hattın açılmasını beklediklerini aktaran Hürriyet Ankara okuru Kadir Kaan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, “Sayın Başkan Mansur Yavaş, AŞTİ-Söğütözü hattı bir an evvel tamamlanmalı. Yıllardır bekliyoruz” çağrısı yapıyor.







GÖZ GÖRE GÖRE DEVRİLDİ

Ankara’da bu defa kaza ‘geliyorum’ dedi. Burada Okur Yazar’ın 24 Haziran’da ‘tüm belediyelerin dikkatine!’ diyerek yaptığı uyarıdan 10 gün sonra Kızılay metro çıkışında devrilen ağaç, üç kişinin yaralanmasına neden oldu.







