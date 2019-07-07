Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı

Ankara Haberleri: AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı

Hürriyet Haber
07.07.2019 - 15:13Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin metro ve Ankaray istasyonlarına yeni astığı ‘raylı sistemler ağ haritası’nda yer verilen AŞTİ-Söğütözü bağlantısı, yıllardır tamamlanmayı bekliyor.

Hürriyet Haber

YAVAŞ’A ÇAĞRI YAPTI

Çayyolu metrosunu Ankaray’a bağlayacak olan hattın açılmasını beklediklerini aktaran Hürriyet Ankara okuru Kadir Kaan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, “Sayın Başkan Mansur Yavaş, AŞTİ-Söğütözü hattı bir an evvel tamamlanmalı. Yıllardır bekliyoruz” çağrısı yapıyor.

AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı

GÖZ GÖRE GÖRE DEVRİLDİ

Ankara’da bu defa kaza ‘geliyorum’ dedi. Burada Okur Yazar’ın 24 Haziran’da ‘tüm belediyelerin dikkatine!’ diyerek yaptığı uyarıdan 10 gün sonra Kızılay metro çıkışında devrilen ağaç, üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı

‘Turizm derbisi’nin başlama düdüğü çaldı‘Turizm derbisi’nin başlama düdüğü çaldı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Türk Dünyasından gelen eğitimciler Ata’nın huzurunda

Türk Dünyası'ndan gelen eğitimciler Ata’nın huzurunda

Yerel haberler

‘AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri’ başvuruları başladı

Belarus milli günü kutlandı

Belarus milli günü kutlandı

‘Sarıkız’ geldi mahalleli tedirgin

‘Sarıkız’ geldi mahalleli tedirgin

2 bin 460 operasyon düzenledi

2 bin 460 operasyon düzenledi

Atlı polisler görev başında

Atlı polisler görev başında

Kongre rüzgarı sert esiyor

Kongre rüzgarı sert esiyor

‘Ankara’dan ne bekliyorsunuz’ Kadınlara özel anket

‘Ankara’dan ne bekliyorsunuz?’ Kadınlara özel anket

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

08 Temmuz 2019, Pazartesi
  • İmsak
    03:27
  • Güneş
    05:20
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:11
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.